Bogdan Trif – ”În Parlament, PSD a venit din nou în ajutorul românilor: TVA de 5% pentru lemnele de foc și sprijin pentru autoritățile publice locale”

Ieri, în plenul Camerei Deputaților și în ședința Comisiei pentru Industrii și Servicii:

PSD a scăzut TVA-ul la lemnele de foc, de la 19%, la 5% (proiect inițiat și votat de PSD)

Proiectul PNDL 3 (”Anghel Saligny”) a trecut de comisia pentru industrii și servicii, cu voturile PSD, în pofida votului împotrivă dat de USR și AUR și a abținerii membrilor PNL

Ieri, a trecut de Parlament, fiind votată în plenul Camerei Deputaților, reducerea cotei de TVA pentru lemnele de foc de la 19%, la 5%.

În România, 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne de foc. În mediul rural, 85% din totalul gospodăriilor folosesc combustibil lemnos.

Reducerea TVA la 5% pentru livrările de lemne de foc se va aplica pentru persoanele fizice și juridice, ori alte entități, inclusiv școli, spitale, dispensare sau unități de asistență socială. Această măsură va stopa creșterea prețurilor de achiziție a lemnelor de foc.

Tot ieri, în Comisia de industrii și servicii a Camerei Deputaților, PSD a susținut acordarea de fonduri către administrațiile publice locale prin programul PNDL 3, (denumit ”Anghel Saligny” în încercarea de a masca faptul că e un program conceput și implementat de PSD, în timpul guvernării PSD și continuat de guvernarea PNL-UDMR).

Trebuie menționat faptul că, în comisie, membrii USR și AUR au încercat să împiedice implementarea acestui program prin blocarea lui cu o mulțime de amendamente inutile care ar fi îngreunat și întârziat aplicarea lui. Reprezentanții PNL în comisie, în frunte cu vicepreședintele comisiei, s-au abținut de la vot, în condițiile în care, atunci când vin în teritoriu, liberalii le spun primarilor PNL ce mult se luptă ei ca primăriile să primească bani pentru investiții, de la Guvern.

Singurul reprezentant al UDMR în comisie, care este și președintele acesteia, a votat alături de PSD.

Am luat cuvântul și le-am spus reprezentanților USR că, dacă există nereguli în implementarea unui proiect, există instituții ale statului care trebuie să-și facă datoria și să-i încadreze inclusiv în legislația penală pe cei vinovați. I-am invitat să vină în localități din județul Sibiu, ca să vadă că școlile și dispensarele au fost renovate, a fost introdusă canalizarea, au fost asfaltate drumuri, a fost schimbat iluminatul public etc. și să se convingă că nu au fost făcute diferențe între primării în funcție de coloratura politică a primarului. Le-am mai spus că anul în care ei au fost la guvernare a fost un an pierdut pentru autoritățile publice locale pentru că PNDL 2 a fost blocat din lipsă de fonduri, nu au fost actualizate prețurile pentru proiectele finanțate de guvern și nici pentru cele finanțate din fonduri europene, astfel încât s-a ajuns la un blocaj pentru o bună perioadă din 2021.

Tot PSD a trecut, de urgență, săptămâna trecută, prin comisiile reunite de administrație publică și amenajarea teritoriului, comisia pentru buget, finanțe și bănci și comisia pentru industrii și servicii (comisii conduse de colega mea de la PSD Simona Bucura Oprescu) și prin plenul Camerei Deputaților, legea care prevede aplicarea unui coeficient de ajustare a prețurilor contractelor de achiziție publică de lucrări. Creșterea prețurilor materialelor de construcții a dus la încetinirea ritmului de executare a unor lucrări sau chiar la rezilierea contractelor.

În Parlament și în Guvern este nevoie de oameni competenți, care să vină cu soluții viabile, nu de oameni care recită doar lozinci, iar când trebuie să facă treabă, duc țara în prăpastie!

PSD a dovedit întotdeauna că are specialiști care au știut să repare ce au stricat alții și au reușit să crească economia României și veniturile românilor.

Deputat Bogdan Trif, Președintele Organizației Județene PSD Sibiu