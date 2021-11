Cum se montează corect o centrală termică?

Centrala termică devine cel mai bun prieten al unei locuințe în sezonul rece și este mereu alături de ea pentru a asigura necesarul de apă caldă sau apă menajeră. Pentru că este mereu în locuință și aproape mai mereu activă într-o oarecare măsură, ea nu are cerințe foarte mari de la utilizator. Nu este nevoie să intervii asupra ei decât în anumite cazuri. De obicei când vine vorba de presiune sau resetare, lucru tot mai rar întâlnit la centralele moderne.

Dar atunci când montăm sau demontăm o centrală este cu adevărat important să ținem cont de câteva principii și metode care sunt concepute pentru a garanta siguranța și funcționarea corectă a centralei.

Unde se montează corect o centrală termică?

De cele mai multe ori, înainte de a stabili modul de montare al unei centrale termice Blue Helix Maxima sau a oricărei alte centrale termice în condensație, trebuie să știi foarte clar locul și spațiul unde aceasta va fi montată. Aceste reguli de montaj nu sunt preferențiale ci sunt direct impuse de legi în vigoare.

Este interzis să îți montezi centrala termică în camera de zi de exemplu sau în dormitor deoarece vei petrece foarte mult aproape de centrală. Până la urmă, în camera de ardere a centralei sunt temperaturi foarte mari, iar accidentele pot fi fatale.

Nu este permis să montezi centrala pe pereți inflamabili, din motive considerente. Iar dacă pereții nu sunt inflamabil, dar sunt acoperiți cu materiale inflamabile sau căptușeli, montajul este din nou interzis.

Dacă plănuiești să încălzești un spațiu comercial sau industrial unde în timpul zilei sau nopții, activitatea intensă presupune crearea unui mediu plin de praf, reziduuri sau resturi, centrala termică ar trebui să fie cât mai ferită. Dacă se produce foarte mult praf, centrala termică nu este în siguranță.

Dacă ai o casă cu 2 etaje sau o clădire administrativă care se ridică la 5 etaje, ceea ce nu trebuie să faci este să montezi centrala termică la subsol. Cauza acestei reguli este strict legată de acumularea de gaze. În cazurile nefericite când gazul se acumulează la subsolul unei clădiri, o posibilă explozie ar distruge întreaga clădire.

Dar dacă montezi centrala într-o clădire nerezidențială?

Lucrurile se complică, iar regulile devin mult mai stricte. Când vine vorba de o clădire nerezidențială, adică de un loc unde au loc tot felul de acțiuni și procese industriale, când montezi centralei termice este obligatoriu ca acestea să nu fie în apropierea materialelor inflamabile și nici în locuri unde accidentele ar putea provoca daune grave.

Trebuie să pui tot răul înainte și să minimizezi pe cât posibil riscurile. Un exemplu potrivit ar fi scena de concert al unui Pub. Nu este sub nicio formă o idee bună să amplasezi centrala termică sub scenă, la fel cum nu este ok nici să o montezi în bucătăria pub-ului. Frecvent, aceste clădiri au o cameră tehnică unde sunt montate toate aceste dispozitive.

Concluzie

Montajul unei centrale se face numai în compania unei echipe specializate și nu de către proprietar. Demontajul respectă aceleași reguli. Trebuie să respectăm legea, dar și să ne gândim că siguranța noastră este mai importantă decât orice.