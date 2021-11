Furtunile din vară au distrus o parte din căsuțele Muzeului Astra – Reparațiile costă aproape două milioane lei

La finalul lunii mai Sibiul a fost sub cod galben de ploi și furtuni. Cantitățile mari de apă ce au căzut atunci și vântul puternic au afectat câteva dintre exponatele din Muzeul din Dumbrava Sibiului. Angajații Muzeului au făcut toate demersurile pentru ca degradarea să nu afecteze mai tare căsuțele, dar este nevoie de o sumă destul de mare de bani pentru reparații- aproape 2 milioane de lei. Banii ar putea veni de la Compania Națională de Investiții, un fond special creat pentru intervenții de urgență.

VEZI AICI FOTO CU INUNDAȚIILE DIN MUZEU

11 exponate din Muzeul ASTRA au fost afectate de ploile torențiale din vară și de vântul puternic. Cele mai mari probleme sunt la învelitorile acoperișului. ”Atunci au fost degradate. Plouă prin ele și plouă foarte tare. Noi am luat măsuri de conservare, am evacuat exponatele din interior, am pus prelate pentru a nu fi afectată și structura, dar este nevoie de bani pentru a face reparațiile. Așa că am apelat la acest fond. Sper ca în maxim două luni să vină și banii, dar să și terminăm reparațiile”, spune Ciprian Ștefan, directorul ASTRA.

Valoarea reparațiile se ridică la 1.171.900 lei.