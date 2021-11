VIDEO FOTO Se închide unul din cele mai cunoscute restaurante ale Sibiului – Patronul Lili’s: ”Am fost păcălit”

Întreabă orice sibian unde e Lili’s și va ști să te îndrume. Asta înseamnă că localul este unul dintre cele mai cunoscute din oraș, fiind deschis de 12 ani. Mai exact a fost deschis 12 ani, pentru că de câteva zile a tras obloanele. Și nu din cauza certificatului verde, ci din cauza unor procese cu proprietarul imobilului. Patronul restaurantului și-a luat absolut toată investiția făcută de el și a plecat în altă parte.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Se închide unul din cele mai cunoscute restaurante ale Sibiului

Jurgen Faff, patronul Lili’s, spune că este extrem de supărat. ”Sunt supărat, cum să nu. Trebuie să închidem pentru că, pe scurt, am fost păcălit. După 12 ani în care am investit în acea clădire, undeva la 300.000 de euro, când am venit nu erau nici WC-uri, mi-am luat la fel, absolut tot, și am plecat. Dacă am pus un calorifer, l-am luat”, spune patronul.

Mai pe lung, povestea este despre niște procese între Jurgen Faff, chiriașul clădirii și proprietarul acesteia. Patronul spune că procesul de evacuare este suspendat. Dar, la această fază s-a ajuns în urma unor procese care au durat ani de zile. ”Acum 12 ani am venit aici în chirie. Am făcut un contract de comodat cu drept de preempțiune(chiriașul are dreptul de face primul o ofertă atunci când imobilul depune în vânzare). Atunci imobilul era pe numele unui domn, văr al fostei șefe de la comisia de retrocedări. Contractul acesta l-am făcut după ce am mers la notar pentru a cumpăra casa dar am aflat că este o revendicare în instanță pe ea. Între timp am mers la Primărie să reînnoim autorizația de funcționare și am aflat că nu se poate pentru că are alt proprietar. Am aflat că noul proprietar e doamna fostă șefă a comisiei de retrocedări. Iar când am dat-o în judecată am aflat că de fapt semnătura de pe contractul de închiriere nu era a fostului proprietar, contractul nu a fost semnat în prezența mea. Și uite așa după ani de procese am ajuns să fiu dat afară. Dar, procesul de evacuare este suspendat, ceea ce înseamnă că ne mai judecăm”, spune Jurgen Faff.

Un nou Lili’s

Patronul restaurantului spune însă că în curând va deschide o nouă locație în zona scărilor de pe strada Turnului ”O să deschidem colo ceva, acum facem actele. Va avea tot Lili în denumire”, dezvăluie Jurgen Faff. Acesta este cel care a pus pe picioare prima companie aeriană sibiană- Fly Lili, care a primit deja certificatul de operator aerian. CITEȘTE AICI DETALIILE ȘI POVESTEA AFACERISTULUI