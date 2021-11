Oamenii Kromberg & Schubert Sibiu – „Domeniul Automotive mi-a oferit pârghii de dezvoltare”

Industria Automotive este la nivel global cel mai dezvoltat sector economic; datorita evolutiei tehnologiei este de la sine înțeles că și industria se află într-o continuă schimbare. Kromberg & Schubert, producătorul german de cablaje și sisteme electrice pentru industria auto este o companie cu tradiție pe piața automotive, clienții firmei fiind cei mai importanți producători germani de mașini premium.

Compania dezvoltă angajații, iar ei cresc compania

În județul Sibiu, Kroschu are două locații: o fabrica la Mediaș, unde își desfășoară activitatea o mie de angajați care produc cablaje auto, iar în municipiul Sibiu un Centru de Dezvoltare și Excelență. Specialiștii în domeniu dezvoltă și proiectează la Sibiu componente care, ulterior, ajung să fie produse în locațiile Kroschu din toată lumea.

Centrul de Excelență de la Sibiu se mândrește cu o activitate cu impact global, realizată de trei mari departamente: Centrul de Competențe Achiziții Globale, Centrul de Cercetare-Dezvoltare și Centrul Global de Competențe IT.

În orașul de pe Cibin, Kroschu a ajuns în anul 2005, iar în ultimii 16 ani s-a pus accentul nu doar pe dezvoltarea companiei, ci și pe bunăstarea angajaților. Fiind vorba despre o industrie aflată într-o continuă dezvoltare, este nevoie de oameni profesioniști care să țină pasul cu noile tehnologii; compania a investit în cursuri de formare, programe de mentorat și internship pentru toți cei care își doresc să se alăture echipei.

Profesioniștii de la Centrul de Achiziții Globale – „La Kroschu am putut să-mi valorific ideile”

Când te gândești la activitatea de achiziții în toată complexitatea ei, la amprenta globală atât a companiei cât și a vastei rețele de furnizori, realizezi că e nevoie de oameni flexibili, foarte bine pregătiți profesional, oameni pentru care provocarea este un mod de viață, oameni cu viziune de piață, cu deschidere spre a îmbunătăți procese, relații profesionale – oameni care fac lucrurile să meargă în direcția potrivită. Acești oameni fac parte din echipa de Achiziții Globale Sibiu.

Iulia Andreea Georgescu este unul dintre acești oameni. Lucrează deja de 4 ani pentru Kromberg & Schubert și spune că aici a descoperit noi pârghii de dezvoltare, atât pe plan profesional, cât și al dezvoltării personale.

„Sunt Global Category Manager la departamentul de Direct Material Purchasing și recent am împlinit 4 ani la Kromberg & Schubert. Mi-am început cariera profesională în domeniul bancar, vreme de vreo câțiva ani am fost manager de sucursală, iar din 2013 lucrez în Achiziții. Schimbarea a venit după ce mi-am dat seama că domeniul Automotive, la momentul respectiv, îmi oferea niște pârghii de dezvoltare pe care nu le găseam într-un sistem bancar rigid. Nu e vina sistemului, ci mai degrabă compatibilitatea cu ceea ce îmi doream să clădesc pe viitor în cariera mea. Atunci am ales partea de purchasing (n.red.: achiziții). Evident că lucrurile s-au complicat de atunci, se pare că e un domeniu din ce în ce mai provocator, cel puțin în ultimii 2 ani. Pot spune însă că îmi place ceea ce fac; am găsit în Kromberg & Schubert o echipă deschisă, unde am putut să îmi valorific, cu suficientă argumentație abilitățile creatoare. Deși avem norme stricte, dat fiind domeniul automotive, lucrurile nu sunt atât de rigide în modul de desfășurare al activităților și în obținerea rezultatelor. Am găsit deschidere, am găsit oameni care mi-au încurajat ideile, iar această atitudine împreună cu obținerea unor frumoase rezultate mi-au dat un imbold, că sunt pe drumul cel bun”, spune Iulia.

Mediul de lucru a determinat-o pe Iulia să recomande compania și altor sibieni, mulți dintre ei foști colegi de la alte joburi.

Din Sibiu, în toată lumea – „Calitatea este prioritară pentru noi”

Poate printre cele mai importante procese din ceea ce înseamnă industria Automotive este calitatea. În cadrul departamentului Supplier Quality Management de la Kromberg & Schubert specialiștii se ocupă exact de acest proces, implicit de coordonarea tuturor activităților cu furnizorii.

Florin Călbază, în vârstă de 41 de ani, are o experiență de 17 ani în Calitate și a venit la Kroschu în urmă cu doi ani. „Eu lucrez în cadrul departamentului de Supplier Quality Management, este o poziție globală, asta însemnând că noi coordonăm toate activitățile pe partea de calitate, încă din faza de proiect cu furnizorii noștri. În cadrul jobului nostru interacționăm cu diferite departamente, cu cei de la Dezvoltare, în special cu cei de la Purchasing, pe partea de proiect, iar apoi chiar și cu fabricile noastre în caz că sunt probleme pe partea de serie, până la lansarea și intrarea în serie a produsului respectiv”, spune Florin.

După o perioadă în care a lucrat în străinătate, s-a întors acasă, la Sibiu, și a aplicat pentru un post la Kromberg & Schubert. „Ceea ce m-a atras la Kroschu este faptul că aici este un centru de competențe; asta înseamnă că temele pe care eu și colegii mei le lucrăm sunt teme complexe, care necesită un nivel ridicat de expertiză din partea noastră. Principiile calității sunt prioritare și ne ghideaza întreaga activitate în cadrul companiei. Ne asigurăm că furnizorii noștri îndeplinesc toate standardele noastre și orice persoană care trăiește principiile calității este binevenită”, mai spune Florin Călbază.

Deși ultimii doi ani au fost mai dificili, oamenii de la Kroschu au reușit să facă față provocărilor. Într-adevăr, pandemia și-a spus cuvântul pe alocuri, iar asta în principal din cauza faptului că vizitele, auditurile la furnizori au fost evitate.

Echipa de Achiziții din Sibiu este formată din 30 de profesioniști care sunt responsabili de gestionarea achizițiilor globale de materiale directe și indirecte, managementul furnizorilor și diminuarea riscurilor, calitate la furnizori și managementul bazelor de date.

Într-o continuă creștere și dezvoltare, Centrul de Competențe Achiziții din Sibiu are planuri îndrăznețe pentru viitorii ani, atât de a mări echipa cu noi specialiști, cât și de a crea noi nivele de dezvoltare profesională în cadrul echipei existente. Programele de mentoring și integrarea inițială nu sunt doar o cerință internă, ci startul necesar formării unor specialiști și temelia pe care fiecare nou venit în Kromberg & Schubert o va putea clădi ulterior.