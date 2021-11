Promenada Sibiu și Shopping City Sibiu dau startul campaniei de reduceri de Black Friday, cu extra beneficii pentru toți utilizatorii aplicației SPOT

Promenada Sibiu și Shopping City Sibiu anunță startul campaniei de Black Friday, cel mai mare eveniment de reduceri, cu oferte speciale și reduceri de prețuri în magazinele preferate, dar și premii și extra beneficii garantate pentru clienții care își instalează aplicația SPOT.

Sub conceptul „Ți s-a pus SPOT-ul pe Black Friday”, campania se va desfășura de vineri, 12 noiembrie, până duminică, 14 noiembrie. Pe lângă reducerile importante din magazinele partenere, utilizatorii aplicației SPOT beneficiază de 10% discount la achiziția de gift vouchere de 200 și 500 de lei , 50% extra puncte în aplicație, iar pe baza bonurilor de cumpărături scanate în aplicație vor intra automat în tragerea la sorți pentru premii.

Care sunt extra beneficiile pentru toți utilizatorii SPOT

Utilizatorii aplicației SPOT au ocazia să profite de această perioadă de reduceri din magazine și să acceseze extra beneficii și premii:

Pentru a face cadouri celor dragi de sărbători, aceștia vor putea achiziționa gift vouchere cu o reducere specială de 10%, pentru cardurile cadou de 200 și 500 de lei.

Fiecare bon de cumpărături scanat le va aduce utilizatorilor cu 50% mai multe puncte în aplicație, puncte care pot fi utilizate pentru diverse servicii sau recompense .

. La finalul campaniei, toți cei care au scanat un bon în aplicație în perioada Black Friday, intră automat în tombola pentru câștigarea unor premii speciale: mult râvnitul iPhone 13 Pro, la Promenada Sibiu, și celebrul robot de bucătărie Thermomix, model TM6, la tombola de la Shopping City Sibiu.

Reducerile de Black Friday ajung până la 80% în Promenada Sibiu și Shopping City Sibiu

Printre cele mai spectaculoase reduceri de Black Friday anunțate de Promenada Sibiu se numără cele de la brandurile de îmbrăcăminte, cu discounturi cuprinse între 50 și 80% în magazinele Bigotti, Nissa, Sofiaman și Various Brands. Librăriile Cărturești anunță oferta 3+1 cadou la toată gama de produse, indiferent de categorie, în weekendul Black Friday, iar reducerile de până la 30% pregătite de brandul de accesorii Meli Melo continuă până pe 28 noiembrie. Cei aflați în căutarea unui cadou sau răsfăț personal din categoria cosmetice sau produse skincare vor găsi la brandul SABON promoții între 15 – 25% la cumpărături de peste 250 lei, iar la Sephora reduceri de până la 30% la produsele selectate – palete de makeup, produse de skincare și parfumuri

La Shopping City Sibiu, în weekendul 12 – 14 noiembrie, brandurile de încălțăminte BENVENUTI, Deichmann, TEZYO și Salamander au pregătit discounturi între 20 și 50% la o selecție largă de produse. Brandurile de îmbrăcăminte KVL, LEE COOPER, TIMEOUT, Escudo, Mizar și New Yorker întâmpină sezonul rece cu discounturi importante de până la 65%, iar H&M și Hervis oferă o reducere de 20% la întreaga achiziție doar de Black Friday. Electrocasnicele vor putea fi achiziționate la prețuri reduse de până la 60% la magazinul FLANCO, iar Dm înlocuiește Black Friday cu Giving Friday, prin care 5% din încasări sunt donate către Fundația Hațegan.

Ce este aplicația SPOT și cum se instalează?

Experiența de shopping de Black Friday este completă doar cu SPOT, aplicația de recompensare a clienților loiali din Promenada și Shopping City Sibiu. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

După descărcarea SPOT, utilizatorii trebuie să își creeze un cont și să se autentifice în aplicație. Fiecare sesiune de cumpărături le va aduce utilizatorilor puncte de loialitate cu ajutorul cărora aceștia vor avea acces la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în programul de fidelizare My Spot.

Pentru a obține punctele de loialitate, aceștia trebuie doar să scaneze bonul aferent fiecărei sesiuni de cumpărături. Utilizatorii SPOT pot folosi aplicația și pentru alte 13 centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle* din țară. Clienții au opțiunea de a selecta în aplicație mall-ul favorit pe care îl vizitează în mod frecvent, dar și posibilitatea de a folosi beneficiile acumulate în oricare alt centru comercial NEPI Rockcastle.

*Centrele comerciale din grupul NEPI Rockcastle care fac parte din aplicație: Mega Mall, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanta, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Mureș, Ploiesti Shopping City.

Măsuri sporite de protecție în mall pentru #shoppingînsiguranță

Promenada Sibiu a implementat toate măsurile necesare de prevenție, în linie cu recomandările autorităților, pentru ca vizitatorii să beneficieze de o experiență la cumpărături în siguranță în contextul crizei sanitare.

Mai multe detalii pe www.promenadasibiu.ro, Facebook și Instagram.

Despre Promenada Sibiu

Centrul comercial Promenada Sibiu, deținut de fondul de investiţii NEPI Rockcastle, și-a deschis porțile pentru sibieni pe 14 noiembrie, la ora 10:00. Situat pe Str. Lector, nr 1-3, în zona centrului vechi al Sibiului, cel mai nou centru comercial din oraș propune o experiență nouă, premium, de cumpărături și petrecere a timpului liber, aducând elemente unice de arhitectură, branduri în exclusivitate și concepte noi de magazine, dar și opțiuni multiple de petrecere a timpului liber.

Cu o suprafață închiriabilă de 42.200 de metri pătrați, centrul comercial găzduiește peste 150 de magazine și spații comerciale, ce acoperă toate categoriile de produse și servicii, cel mai nou concept de hypermarket Kaufland, cinematograful CineGold, cu 9 săli, peste 2.600 mp de food court si 1600 locuri de parcare.

Promenada Sibiu aduce în exclusivitate, sub acelaşi acoperiş, unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte şi accesorii din țară, printre care: Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Sinsay, Guess, Levi’s, Nissa, 4F, Mango, Tommy Hilfiger, Vagabond, US Polo ASSN, Grid, Sport Vision si Buzz. Pentru înfrumusețare și îngrijire, vizitatorii vor putea alege din ofertele mult așteptatelor magazine Sephora, MAC, iar pentru cadouri prețioase vor putea alege dintre bijuteriile brandului Kultho.

În luna octombrie a acestui an, Promenada Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, C&A, H&M, New Yorker, Deichmann, Humanic, DM, Takko, Mohito, Cropp, House, De Facto, Mizar,Triumf, Penti, Teilor, Smyk, Sabon, Optiblu, Sizeer, CCC, Pandora sau Noriel.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului și peste 50 de noi spații de cumpărături și divertisment.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1, şi dispune de 2.500 de locuri de parcare.

În luna octombrie a acestui an, Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.