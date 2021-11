VIDEO: Teodor Birț, despre intrarea în politică – „Dacă echipa primarului Fodor nu va mai exista, poate voi face eu o echipă nouă”

Teodor Birț, directorul de la Piețe SA Sibiu și președintele Inter Sibiu, a fost primul invitat la „Podcastu’ lui Pope”, un nou proiect lansat de Ora de Sibiu. Acesta a vorbit deschis despre cariera sa, despre activitatea de ridicări auto din oraș, despre relația cu actualul președinte al României, dar și despre posibilitatea de a intra în politică. Deși politica nu îl încântă în acest moment, Birț spune că mereu a fost de partea primăriei, motiv pentru care, dacă echipa actuală, cea a primarului Fodor, nu va mai exista, ar putea face el „o nouă echipă”.

În cadrul discuțiilor, Teodor Birț a fost întrebat dacă ia în calcul varianta intrării în politică. Deși în trecut a fost membru al partidului România Mare, acum spune că politica nu îl mai încântă.

„Nu mă gândesc să intru în politică, pentru că am destule de făcut. Politica nu mă încântă, încerc pe cât posibil să mă rezum la a ști ce se întâmplă în jurul meu și atât. E destul de vastă lumea fotbalului încât să-mi dau cu părerea și în politică. Am avut o tentativă, la România Mare, înainte de 2000. Am intrat pentru că îmi plăcea foarte mult, fiind sibian, din Ardeal, normal că România Mare era partidul care consideram că este cel mai potrivit pentru mine. Dar mi-a trecut repede. (…) Mă întorc iarăși la primarul Iohannis, din acea perioadă, care-mi spunea că angajații din primărie trebuie să facă politica primăriei. Mi-a rămas în cap treaba asta și nu m-a mai interesat alt partid. Și acum am colegi în Asociația Piețelor din România care jură că sunt membru PNL, dar nu sunt. Sunt pe interesul Sibiului, nu mă interesează altceva. Oricum, în ziua de astăzi, nu mai există stânga sau dreapta”, a spus Teodor Birț.

În ceea ce privește o posibilă candidatură la Sibiu, Birț spune că mereu a fost de partea echipei din primărie. Dacă echipa primarului actual nu va mai exista, ar putea face el o echipă nouă.

„În fotbal știți cum se spune, niciodată să nu spui niciodată (n.red.: dacă va intra în politică). Pot să vă spun că deocamdată, astea sunt proiectele pe care le am. Dacă lucrurile se vor schimba, nu putem spune de acum. Am deja vechime în administrația sibiană și mi se pare și o gândire de bun simț, atâta timp cât faci parte dintr-o echipă, mergi cu echipa mai departe. Am făcut parte din echipa primarului Iohannis, după care din echipa primarului Fodor. Eu, în continuare, atât timp cât echipa asta există, fac parte din ea. Dacă nu va mai exista echipa, va trebui să mă reorientez. Poate o să fac o echipă nouă, poate nu. Dar eu sunt om de echipă”, a mai spus Birț.

„Podcastu’ lui Pope” este produs de Ora de Sibiu, fiind un proiect video realizat în premieră de către o publicație locală din județul Sibiu. Vorbim de interviuri, realizate altfel decât clasicele dialoguri din ultimii ani. Discuțiile dintre Dragoș Popescu și invitații acestuia se axează pe povești de viață, carieră și altfel de subiecte în afară de eternele interviuri din Sibiul ultimilor 10-15 ani.

Mai sus puteți urmări integral episodul pilot din „Podcastu’ lui Pope”.