A fost descoperită o nouă variantă a coronavirusului, cu mutații uluitoare în Franța

S-a descoperit o nouă variantă a coronavirusului, denumită B.1.X sau B.1.640, în Franța.

În jur de 18 elevi și șase adulți s-au îmbolnăvit de COVID într-o școală din Bannalec, un orășel din regiunea Bretania, în vestul Franței.



Primele contaminări au fost depistate la 15 octombrie. La început au fost închise două din cele 12 săli de clasă ale școlii, apoi încă două, apoi trei.

Autoritățile sanitare au stabilit însă destul de târziu că este vorba despre o nouă variantă a coronavirusului, foarte diferită de cele observate anterior. „Această întârziere a fost o greșeală”, a declarat un oficial din domeniul sănătății citat de Le Télégramme, publicația franceză care a făcut această dezvăluire.

Potrivit Le Télégramme, o persoană care locuiește în Nantes și care a călătorit în Africa a fost cea care a transmis virusul unei familii din Bannalec cu ocazia unei petreceri. Copiii au răspândit apoi virusul în toată școala.

Autoritățile sanitare din regiunea Bretania dau însă asigurări că acum situația este sub control. „Toate cazurile diagnosticate au lanțuri de transmitere identificate, ceea ce înseamnă că nu suspectăm o circulație prin intermediari neidentificați”, a subliniat Agenția Regională de Sănătate din Bretania, care precizează că ultimul caz depistat datează din 26 octombrie, însă situația este monitorizată atent în continuare, scrie 20minutes.fr.

Mutații fără precedent la proteina Spike

Cazul este dezbătut însă de presa din Israel, unde un profesor de la Universitatea Bar-Ilan, originar din Franța, a explicat că noua variantă are mutații fără precedent, ceea ce stârnește îngrijorare. Mai mult, potrivit Jerusalem Post, câteva cazuri de infectare cu noua variantă de coronavirus au fost identificate deja și în alte țări europene – Marea Britanie, Elveția, Scoția și Italia, unde varianta Delta continuă să fie dominantă.

Publicația din Israel se întreabă dacă ar fi motive de panică și i-a cerut părerea profesorului Cyrille Cohen de la Universitatea Bar-Ilan, originar din Franța și care are discută frecvent cu oficialii francezi din domeniul sănătății. Acesta a explicat că varianta B.1.640 are unele mutații fără precedent. Una, în special, a atras atenția: proteina Spike, care este cea care permite virusului să se „agațe” de celula umană și să înceapă procesul de infectare, are unele secvențe lipsă, iar întrebarea este dacă acest lucru va face virusul mai infecțios sau îl va face mai puțin eficient.

Avertismentul medicilor: Lipsa vaccinării duce la apariția unor noi variante

Pe de altă parte, suspiciunile că varianta ar fi venit din Africa reprezintă un scenariu de care, potrivit lui Cohen, experții în sănătate se tem și care subliniază necesitatea distribuirii echitabile a vaccinurilor.

„Această variantă demonstrează că, dacă lași o parte din populația lumii fără acces la vaccinuri, atunci virusul va continua să se înmulțească, ceea ce va duce la apariția și mai multor variante”, a subliniat Cohen.

Potrivit unui raport, la sfârșitul lunii octombrie, doar 6% din populația statelor africane era vaccinată împotriva COVID. În plus, chiar dacă ar fi livrate cantități mari de vaccinuri, țările africane ar întâmpina dificultăți în distribuirea lor, în principal din motive logistice.

„Nu vreau să sperii oamenii. Există doar câteva cazuri de B.1.640 acum și s-ar putea foarte bine ca peste o lună să uităm cu toții de această variantă. Dar este un exemplu pentru ceea ce s-ar putea întâmpla dacă nu există acces la vaccinuri pentru toată lumea”, a subliniat profesorul.

