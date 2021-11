Bilanț Covid la Sibiu , duminică 14 Noiembrie – Scad cazurile și sunt 6 decese

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 41.186 persoane ( 117 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 1 reinfectate). Până la data curentă au fost vindecate 33.781 persoane, iar 1.509 persoane au decedat (6 raportate în ultimele 24h)

La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 355 de persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 439 teste, dintre care 98 RT-PCR și 341 teste rapide.

Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1207 persoane aflate în carantină și un număr de 1519 persoane în izolare.

Dintre cele 6 decese anunțate duminică, 3 au avut loc anterior ultimelor 24 de ore:

Persoanele decedate :

1. Femeie, 70 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș.

2. Femeie 77 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu.

3. Femeie, 83 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu.

4. Femeie, 90 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu.

5. Femeie, 71 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;

6. Femeie, 95 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu (Spitalul Militar);

Scade și rata de incidență în municipiul Sibiu, duminică fiind de 8,14 la mia de locuitori.