Dealurile de lângă Copşa Mică vor fi împădurite cu 5.000 de puieţi de nuc

Un oraş din judeţul Sibiu va fi împădurit cu 5.000 de puieţi de nuci, cu ajutorul voluntarilor, după un model întâlnit în Republica Moldova.

Iniţiativa aparţine unui ONG – Asociaţia Tăşuleasa Social – care se bucură de sprijinul Raiffeisen Bank şi al administraţiei publice locale din Copşa Mică, în implementarea proiectului: „Via Transilvanica Goes Nuts!˝.

Acesta urmăreşte ca, la finele săptămânii viitoare, în perioada 18 – 20 noiembrie, 10 hectare dintr-un cartier al oraşului să fie împădurite cu 5.000 de puieţi de nuci, pentru a crea prima pădure de acest gen din România, potrivit adevarul.ro.

Se speră ca acest lucru să fie realizat cu ajutorul voluntarilor la dispoziţia cărora organizatorii vor pune, la fel ca în celelalte proiecte de acest gen în care s-au implicat, „sape, puieţi, mănuşi, apă, ceva de mâncare, muzică şi voie bună”, după cum anunţă pe reţelele de socializare.

Oraşul care intenţionează să deţină prima pădure de nuci era în 2006 considerat drept cel mai poluat din Europa. O situaţie pe care o moştenea dinainte de Revoluţie, din cauza unor fabrici, dar între timp lucrurile s-au schimbat. Iar acum, cu acest nou proiect, se intenţionează transformarea sa în cel mai oxigenat oraş din Europa.

„O pădure de nuci este o pădure utilitară”

„Prima oară când am văzut o pădure de nuci şi am rămas impresionaţi, eram în vizită de lucru, în Republica Moldova. De atunci visăm să putem face una asemănătoare la noi în ţară. O pădure de nuci este o pădure utilitară. Dar este şi una dintre cele mai faine perspective pentru ceva ce am putea noi face”, au menţionat organizatorii amintind de partenerii cu ajutorul cărora va fi plantată prima pădure de nuci, pe Via Transilvanica.

La eveniment vor fi acceptaţi numai voluntarii care prezintă un certificat verde COVID. Organizatorii au pus în acest sens la dispoziţia celor interesaţi un link de înscriere – un formular online care cuprinde regulamentul de împădurire, normele de protecţia muncii şi informaţiile GDPR, precum şi posibilitatea de înscriere în cadrul acţiunii de împădurire. Participanţii vor trebui să-şi dea acceptul în scris că vor respecta condiţiile impuse.

„Pentru noi, cei de la Tăşu, e foarte important să ştim cu exactitate aspectele care ne ajută să ne pregătim cât mai bine pentru fiecare voluntar în parte, motiv pentru care te rugăm să îţi asumi răspunsurile din formular. Responsabilitatea fiecăruia ne ajută să evităm risipa de mâncare, apă, sau diverse consumabile! Tăşuleasa Social suportă cheltuieli care sunt irecuperabile, costurile fiecărui voluntar înscris fiind acoperite de noi indiferent de prezenţa acestuia la plantare”, au menţionat reprezentanţii asociaţiei.

Condiţii pentru participanţi

Voluntarii sunt sfătuiţi să se echipeze corespunzător, luând în calcul şi condiţiile meteo nefavorabile, să fie punctuali şi la curent cu noutăţile. Transportul este asigurat către locaţia stabilită şi înapoi, punctul de plecare fiind parcul din cartierul Târnăvioara. Participanţii vor fi împărţiţi pe grupuri care vor fi demarcate prin brăţări colorate. Instrucţiunile de plantare vor fi oferite de un inginerul silvic sau de liderul grupului după caz.

Pe lângă plantarea în sine, voluntarii vor trebui să ajute şi la aprovizionarea cu apă, mănuşi, sape, puieţi, etc. de la tabăra de bază la locul de plantare, să returneze uneltele după folosire în stare bună, să păstreze curăţenie şi regulile de protecţie a naturii. Sunt acceptaţi inclusiv voluntari sub 16 ani, dacă prezintă un acord parental sau al vreunui reprezentant legal, ori vin însoţiţi de părinţi / tutori. Există un model de acord ce poate fi descărcat din linkul de înscriere.

În fiecare din cele trei zile de plantare vor fi acceptaţi maximum 100 de voluntari, din cauza restricţiilor COVID. Pentru a proteja pădurea, pompierii voluntari vor împrejmui zona cu gard electric.

Tăşu şi Via Transilvanica

Asociaţia Tăşuleasa Social este un ONG dedicat acţiunilor cu caracter educaţional, social şi de mediu, condus de Alin Uhlmann Uşeriu, din care face parte şi fratele acestuia, ultramaratonistul Tiberiu Uşeriu.

Via Transilvanica este un proiect al organizaţiei Tăşuleasa Social, vizând un traseu de aproximativ 1.400 de kilometri care „dezvăluie 2.000 de ani de istorie a Transilvaniei, de la Putna la Drobeta Turnu‑Severin”, explică iniţiatorii săi în ghidul de prezentare. Un traseu care poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau călare, în întregime sau pe etape.

„Via Transilvanica este despre diversitate, de la firul de iarbă de pe malul Dunării, până la crestele munţilor, peisajele care se dezvăluie pe măsură ce se trece de la o etapă de drum la alta sunt la fel de diferite ca oamenii care sperăm că vor străbate acest traseu. Astfel, se pot descoperi repere importante ce ţin de identitatea ţării noastre şi a locuitorilor săi”, se mai precizează în acelaşi ghid.

Pădurea de nuci de la Copşa Mică – Sibiu va face şi ea parte din traseul Via Transilvanica, oraşul alăturându-se astfel celor 400 de comunităţi prin care trece traseul amintit.