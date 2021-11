Baschet în scaun rulant la Sala Transilvania pentru toți cei care au dizabilități

Se spune ca singura dizabilitate este sa nu vezi abilitatea. Te-ai intrebat cum e sa te inalti atunci cand esti tintuit intr-un scaun rulant? Pe doua roti, Zburatorii nu se opresc din a face sport si a se simti bine. Pentru ei nu exista limite, iar dizabilitatea pe care o au nu-i defineste.

Echipa de baschet in scaun rulant, aflata sub egida Clubului Sportiv Comunitar Sibiu, se intalneste de doua ori pe saptamana, la Sala Transilvania, pentru a face sport. „Nimic nu este posibil” se poate schimba in „TOTUL ESTE POSIBIL” datorita sportului, iar Zburatorii ne conving de asta cu fiecare antrenament la care participa.

Baschetul în scaun cu rotile este unul dintre cele mai populare sporturi pentru persoanele cu dizabilități motrice. Desi unele persoane considera ca acesti oameni trebuie sa ramana acasa pentru ca nu pot face sport, Zburatorii contribuie la însănătoșirea percepției societății asupra lor. Ei isi doresc să fie văzuți ca niște oameni simpli, făcând exact ceea ce le place să facă. Baschetul în scaun rulant te învață să privești lucrurile diferit: să fii deschis să încerci lucruri noi, să apreciezi efortul și devotamentul echipei din care faci parte și să nu uiți să zâmbești.

Limite? Nu există așa ceva!

Oricine poate practica un sport pentru oamenii înalţi. Handicapul locomotor nu trebuie lasat să preia controlul vieții tale. Baschetul pe două roți demonstrează că NIMIC NU ESTE IMPOSIBIL, atâta timp cât iubești ceea ce faci și crezi în ceea ce-ți propui!

Ne dorim să facem cunoscută pasiunea pentru sport a Zburătorilor și celorlalte sute de persoane cu handicap motric din județ, astfel încât să ni se alăture pentru a putea practica baschet în condiții optime.

Depaseste-ti frica si incertitudinea prin baschet în scaun cu rotile.

Aceasta actiune face parte din proiectul Clubului Sportiv Comunitar Sibiu finanțat prin programul In Stare de Bine, susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.