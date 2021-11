Casa “Inimi Fericite” are nevoie de ajutor – Soarta a zeci de copii separați de părinți depinde de donații

Inițiativa comunitară “Casa Inimi Fericite Sibiu” este un proiect care vine în sprijinul copiilor separați temporar sau permanent de părinți, pentru a-i ajuta să aibă un viitor, o perspectiva, dar mai ales iubire, căldură, înțelegere și o casă. Cdei mici vor avea la dispoziţie Casa “Inimi Fericite” din Sibiu.

Cine e Bianca și cu ce se ocupă Fundația “Nicoleta”?

Bianca este asistent social de profesie, de 12 ani. O vom lăsa pe ea să ne povestească despre experiența ei din domeniul social/asistență socială:

“Am început munca în asistență socială, la centru de zi Rusciori, al Fundației “Kinderbauernhof”, unde mi s-a oferit șansa să arăt ce știu și pot, am fost asistent social și coordonator timp de 3 ani, am lucrat cu copii de etnie romă (3-14 ani), din comunitate marginalizată/defavorizată. Apoi am simțit ca trebuia să fac altceva, ceva ce am spus ca nu voi face niciodată… dar Dumnezeu m-a dus într-un loc minunat, în Cornățel unde este centrul de plasament al Asociației “Dare to Care”. Acolo erau gazduiți și îngrijiți 18 copii separați temporar/definitiv de părinții lor, unde am descoperit că ”orfelinatul” nu este o instituție, ci o casă, în care locuiesc mulți copii, cu mulți părinți, acolo mi s-a schimbat viața… și am realizat că asta vreau să fac pe viitor, acolo s-a născut visul “Casa Inimi Fericite. În prezent sunt și asistent social și coordonator al serviciului Unitate de îngrijiri seniori la domiciliu, altă parte integrantă a activității generale a Fundației “Nicoleta”.

Despre inițiativă comunitară “Casa Inimi Fericite”.

Conceptul de bază al Casei “Inimi Fericite” este unul multidiscplinar și integrativ, și se referă la faptul că fundamentul dezvoltării unei societăți redutabile se bazează pe capacitatea de a oferi un mediu familial favorabil pentru fiecare copil.

“Până acum, am reușit sa închiriem casa potrivită în Sibiu. Casa dispune de 6 dormitoare, 3 spații comune, 6 grupuri sanitare și 3 bucătării. Echipa noastră dedicată acestui proiect este compusa din: doi părinți sociali, un asistent social, un art-terapeut, un psiholog, un expert în activității ocupationale/ traininguri pe zona Youth development.” Bianca Ursachi, președintele Fundației “Nicoleta”.

Președinta Fundației “Nicoleta” spune în continuare: “Cred cu convingere maximă că suntem capabili, ca membrii ai unei comunități responsible cum este cea din Sibiu, dar mai ales ca oameni, ca adulți, indiferent de rolul pe care îl ocupăm în viața copiiilor, că suntem părinți, unchi, mătuși, bunici, verisori, educatori, învățători, etc – să oferim ceea ce considerăm că este firesc să primească copilașii pe care îi cunoaștem personal, copilași care sunt despărțiți temporar/definitiv de părinții lor. Imaginați-vă că ei sunt niște suflete care suferă, care au nevoie de o vorbă bună, de încurajare și de o îmbrățișare. La fel cum au nevoie și copiii noștrii. Haideți alături de mine, de colegii mei de la Fundația “Nicoleta”, haideți să fim noi cei care vor alina suferința acestor copilașii. Care, credeți-mă pe mine pe cuvânt, au avut parte de prea multă suferință.”

Fundația “Nicoleta”, își propune deschiderea primei “Case Inimi Fericite”, în Sibiu, în data de 20.12.2021.

De ce este necesara initiativei “Casa Inimi Fericite”?

Autoritățile române, au în momentul de față o sarcina grea: trebuie sa desființeze toate orfelinatele de tip vechi, conform recomandărilor UE. Aceste structuri au capacități de cazare enorme, de 50-80 locuri. Termenul de desființare al orfelinatelor de tip vechi a fost decembrie 2020, însă presiunea datorată factorilor de ordin logistic au împiedicat implementarea acestei recomandări strategice de dezvoltare.

Ceea ce este esențial aici este faptul că vorbim despre copii. Copii separați definitiv/temporar de părinți, care trebuie să locuiască într-un mediu cât mai familial, adică în case de tip familial, cu maxim 12 copii. Ne dorim sa venim în sprijinul autorităților în acest proces greoi și să devenim familie pentru 12 copii, începând cu luna decembrie 2021.

“Casa Inimi Fericite”

Inițiatoarea proiectului, Bianca Ursachi ne împărtășește: “în Casa Inimi Fericite vor locui 12 copii, cu vârste cuprinse între 14-18 ani. Ne dorim foarte mult că acești copii să simtă că fac parte și că aparțin comunității, că sunt valoroși, că sunt respectați, că pot învăța lucruri noi, etc. Ne interesează foarte mult să îi putem sprijini, astfel încât vocile lor să fie auzite, să conteze, să poată experimenta, să poată descoperi și să fie direct implicați în dezvoltarea viitorului lor din punct de vedere profesional, să aibă acces la informații legate de posibile meserii și dezvoltarea lor profesională ulterioară.”

Cheltuielile lunare ale Casei “Inimi Fericite” sunt: chiria 14.846,19 RON + utilitati, la care se adaugă salariile personalului în valoare de 10.000 RON brut, și onorariul terapeuților menționați. Fondatoarea proiectului, estimează că începând cu anul 2022, o parte din aceste cheltuieli vor fi acoperite prin contractarea de servicii sociale pentru copii și tineri cu Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu.

Dar până în acel moment este nevoie de adunarea unei sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor menționate mai sus, dar și pentru a putea dota și mobila Casa “Inimi Fericite”: 12 paturi; 12 saltele; 12 pilote; 12 perne; 24 lenjerii pat; 24 cearceafuri; 24 prosoape; veselă.

Pentru a respecta măsurile privind siguranța și normele de igienă urmează să fie achiziționate doar produse noi.

CalltoAction

“Avem timp de o lună, din 15 noiembrie – 20 decembrie, să transformăm această casă într-un cămin primitor, cald, plin de iubire și sens pentru viața acestor copii care se vor muta în Casa “Inimi Fericite”, ne inspiră Bianca Ursachi să răspundem acestui Calltoaction.

Pentru donații și sponsorizări, va rugăm să folosiți următoarele date:

IBAN: RO16INGB0000999911842286

Titular cont: FUNDATIA NICOLETA

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: RON

SWIFT: INGBROBU

Sau

IBAN: RO93INGB0000999910222164

Titular cont: FUNDATIA NICOLETA

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: EUR

SWIFT: INGBROBU

BIC: INGB