Spectacolele „Copii răi” și „Amintiri din epoca de școală” puse în scenă la Teatrul Gong

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă o selecție de două spectacole cu un conținut similar, pentru a deschide un dialog despre elevi și școală. „Copii răi” și „Amintiri din epoca de școală” culeg povești reale din banca elevilor, propunând adolescenților, părinților și profesorilor teme de reflecție pentru schimbări necesare în sistemul educațional. Cele două producții sunt prezentate în cadrul „Platformei de Dialog prin Cultură”, avându-i ca invitați speciali pe actorii Katia Pascariu, Alexandru Potocean și pe regizorul Radu Apostol.

„Copii răi” va fi prezentat sâmbătă, 27 noiembrie, de la ora 18:00. Spectacolul vorbește despre violență și supunere, despre o fetiță de 11 ani care nu stă „cuminte în banca ei”. Despre imaginația care se pedepsește pentru că îndrăznește să se exprime. Despre reguli și excese care pun la colț libertatea copiilor. „Copii răi” este un spectacol despre sistemul de educație din România, despre formele de violență care transformă o pedeapsă aparent banală într-o amenințare colectivă, despre relațiile de putere copii-profesori-părinți. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat celor cu vârsta sub 8 ani.

COPII RĂI

producător Asociaţia Culturală ADO

text: Mihaela Michailov

mişcarea scenică Farid Fairuz

regia: Alex Mihăescu

muzica: Jak Neumann

în distribuţie: Katia Pascariu

„Amintiri din epoca de școală” va fi prezentat duminică, 28 noiembrie, de la ora 17:00. Spectacolul pornește de la experiențele personale pe care echipa proiectului le-a avut în anii de școală, documentând și ficționalizând momente de confruntare cu profesori, părinți și colegi. Poveștile personale sunt însoțite de reflecții asupra sistemului de educație din România, care transformă școala într-un teritoriu al luptei pentru putere. „Amintiri din epoca de școală” este un spectacol despre amintiri personale legate de universul școlii, despre reîntâlnirea cu noi la școală, în bănci și la tablă, cu fricile, greșelile, tăcerile și așteptările noastre, cu minutele în care am visat cai verzi pe pereții claselor în care profii ne-au ridicat în picioare pentru că n-am fost atenți. Spectacolul are o durată de aproximativ o oră și nu este recomandat celor cu vârsta sub 10 ani.

AMINTIRI DIN EPOCA DE ȘCOALĂ

de Mihaela Michailov

regia: Radu Apostol

scenografia: Maria Mandea

coregrafia: Paul Dunca

muzica: Jak Neumann

în distribuție: Katia Pascariu și Alexandru Potocean.

Participarea la eveniment este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. Copiii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la această regulă.

Prețul unui bilet la oricare din reprezentații este de 12 lei, tarif flexibil. Mai multe detalii despre condițiile de modificare a biletelor flexibile, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.