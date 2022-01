Polițiștii sibieni fac cercetări pentru a afla cine este hoțul care a „configurat” un bancomat de pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Sibiu, astfel încât să le poată fura banii celor care își băgau cardurile în el. Un sibian care a vrut să retragă o sumă chiar de la acest bancomat a povestit cum și-au dat seama de mișmașul individului care a pus totul la cale.

Duminică seara, în jurul orei 19:00, doi sibieni se aflau la coadă în fața unui bancomat de pe bulevardul Mihai Viteazu pentru a retrage numerar. O femeie a introdus cardul în ATM și, deși pe telefonul mobil a venit un mesaj de la bancă potrivit căruia retragerea a fost acceptată, aceasta nu a intrat în posesia banilor. Bărbatul aflat la rând a discutat cu ea și și-au dat seama că ceva e în neregulă. Acesta a verificat bancomatul înainte de sosirea polițiștilor, moment în care o bandă metalică prinsă cu adeziv i-a rămas în mână, semn că acela era un dispozitiv prin care erau „capturați” banii de către hoți.

„Femeia respectivă a vrut să scoată 2.000 lei din bancomat, eu eram în spatele dânsei. Mi-a spus că a primit un mesaj unde se specifica că i-au fost retrași banii din cont, dar că bancomatul nu i-a dat suma respectivă. A zis că a sunat la bancă fiica ei și de acolo i-au spus să nu mai scoată nimeni. M-am apropiat și am observat că nu se vedea acea fantă care se ridică atunci când bancomatul îți dă banii și am zis că e clar că trebuie sunat la poliție. Eu am fost cel care a sunat la 112 și au venit trei echipaje la fața locului foarte repede. Până să vină poliția am pus mâna în locașul în care bancomatul îți dă banii și atunci a căzut o bucată de metal care era lipită cu o bandă adezivă. Unul dintre polițiști m-a legitimat și mi-a zis că pot pleca, iar doamna respectivă a rămas pentru declarații”, a spus sibianul aflat la rând la bancomat.

Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de furt din bancomat.

În vederea prevenirii victimizării prin acest gen de infracțiune, polițiștii sibieni vă recomandă:

Fiţi foarte atenţi înainte de utilizarea cardului la ATM: uitați-vă cu atenţie dacă nu vi se pare nimic suspect în regulă cu bancomatul, mai exact: dacă tastatura acestuia este fixă, nu este adăugată, mobilă, dacă fanta unde se introduce cardul este cea obișnuită şi nu conține fire sau alte obiecte care ar putea ajuta hoţul să copieze cardul. Se pot depista destul de ușor elementele false ale unui ATM. Pentru că una dintre metodele hoţilor este aceea de a introduce componente false la un ATM (tastatura sau fanta de introducere a cardului) pentru a copia un card;

Ascundeţi codul PIN! Atunci când tastaţi codul PIN, aveți grijă să nu-l observe cineva din apropiere şi încercați chiar să acoperiţi tastatura cu palma atunci când introduceți codul, pentru a nu putea fi înregistrat de vreo camera video. Hoţii de carduri plasează de obicei camere video pentru a înregistra (copia) codul PIN, fără de care nu pot să utilizeze cardul;

Dacă vi se blochează cardul în ATM, nu aşteptaţi să vă ajute cineva să-l scoateţi, ci anunțaţi imediat banca pentru a se bloca cardul;

Daca cineva se oferă să vă ajute să efectuaţi operațiunile la ATM (bancomat) refuzaţi şi de asemenea aveţi grijă ca distanţa până la persoana din spatele dumneavoastră să fie suficient de mare încât să nu permită vizualizarea tastaturii şi a operaţiunilor pe care le efectuaţi la aparat.

Este foarte important ca în momentul în care aţi derulat întreg demersul şi totuşi nu reuşiţi să scoateţi suma de bani solicitată, să nu părăsiţi zona bancomatului până la soluţionarea situaţiei. În ipoteza în care părăsiţi zona, persoana care a stat la pândă în scopul fraudării, în lipsa altor pericole, vine şi recuperează dispozitivul de captare, cu tot cu banii dumneavoastră. Apelaţi numărul afişat pe aparat pentru clarificarea pe loc a situaţiei operaţiunii bancare nereuşite, iar dacă se exclud situaţii de genul lipsă de fonduri, card nefuncţional, expirat, bancomat off-line – toate aceste ipoteze afişate în clar pe ecranul bancomatului – apelaţi de îndată numărul de urgenţă 112.