Cântărețul Robbie Williams susține că în trecut un asasin a fost angajat ca să-l omoare. Face parte din lucrurile nevăzute care se întâmplă când devii faimos, a spus celebrul cântăreț în timpul unui interviu acordat celor de la The Mirror.

Robbie Williams a anunțat că a fost ținta unui asasin în perioada de glorie a carierei sale.

Solistul, care și-a început cariera în trupa Take That, a dezvăluit că a existat un contract pentru uciderea sa, potrivit NME.

„Niciodată nu am povestit asta, dar am avut un contract pus pe capul meu.. Nu am spus asta public până acum. A trecut. Am prieteni. Face parte din lucrurile nevăzute care se întâmplă când devii faimos… la un moment dat eram incredibil de faimos, în stilul Michael Jackson”, a declarat Robbie Williams în timpul interviului.

Cântărețul a mai spus că a avut nevoie de timp pentru a realiza că nu poate duce o viață normală.

„Vreau să merg în toate locurile normale dar nu pot deoarece oamenii vor să mă omoare. Îți ia ceva timp ca să accepți asta”, a precizat Williams.

Robbie Williams va participa la un eveniment uriaș în vara acestui an. Pe 27 august, la Munchen, el va cânta în fața unui public format din aproximativ 150.000 de oameni.