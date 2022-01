Președintele liberalilor sibieni, administratorul public al județului Sibiu , Adrian Bibu, a prezentat pe pagina sa de Facebook o listă de proiecte asupra cărora a discutat cu primarul Astrid Fodor.

“Bugetul local pe anul 2022 al municipiului Sibiu este în faza de construcție. Am elaborat, astfel, împreună cu toți colegii mei liberali o lista de obiective pentru acest an și le-am discutat, ulterior, alături de Virgil Popa și Ovidiu Spătari, cu primarul Sibiului și colaboratorii săi. Susținem proiectele incluse deja în propunerea de buget pentru acest an dar, pe lângă acestea, grupul de consilieri PNL, cu sprijinul partenerilor din FDGR, inițiază alte câteva proiecte importante pentru oraș”– spune Bibu pe pagina sa de socializare.

Liderul liberalilor face o trecere în revistă a obiectivelor prioritare anunțând, practic, câteva demersuri deosebit de importante pentru municipiu precum legăturile rutiere între zona industriala vest și cartierul noului Spital Judetean, sau o nouă legătura spre DN 14 și/sau autostradă.

“Analiza realizării unei noi căi de acces din municipiul Sibiu la DN 14 (eventual prin prelungirea străzii Dr. Bagdasar) sau la autostradă este una dintre temele cu privire la care am convenit să se pronunțe specialiștii în 2022, cu ocazia realizării PMUD și a dezbaterilor care vor urma. Urmărim, între altele, descongestionarea viaductului Gara Mică și asigurarea de noi legături pentru cartierul care se dezvoltă în zona străzii Căprioarelor”- susține Bibu în postarea sa.

În plus, președintele liberalilor spune că a convenit cu primarul Astrid Fodor identificarea de soluții pentru crearea unei noi legături rutiere , subterane , între zona Gară/Mall și Calea Gușteriței pentru care Primăria va iniția corespondența cu CFR, proprietarul terenurilor.

Bibu face o trecere în revistă a obiectivelor prioritare în domeniul educației spunând că fostul Liceu CFR (aflat în litigiu până de curând) va fi reabilitat în scopul relocării Colegiului Pedagogic.

Continuarea modernizării și/sau amenajarea rampelor de acces în unitățile de învățământ; modernizarea laboratoarelor școlare de la Colegiul Economic, de la Terezianum, Energetic, “Avram Iancu” și “Independența” precum, a internatelor de la Terezianum și Independența și modernizarea cantinei de la Terezianum; grădinița nouă în Gușterița; amenajarea de terenuri multifuncționale în incintele curților Școlilor Generale nr.1, nr.4, nr.8 , Regele Ferdinand și Regina Maria (dacă suprafața disponibilă permite); amenajarea sălilor de sport ale Școlii Generale nr.18 și Liceului Constantin Noica- sunt alte obiective prevăzute în 2022.

Adrian Bibu anunță și accesul la proiecte al cluburilor sportive aflate în subordinea statului (CSS, CSM ) care vor avea la dispoziție finanțări de 300 mii lei in 2022, dar și înființarea Agendei de Tineret cu alți 300 mii lei la dispoziție. Agenda Sănătății, înființată la inițiativa consilierilor liberali, va avea anul acesta 4,5 milioane lei disponibili pentru proiecte ale spitalelor.

De asemenea, în 2022 se vor realiza documentațiile necesare extinderii Spitalului de Pediatrie prin relocarea DSP într-un spațiu pe care Primăria îl va identifica și cumpăra.

“Am convenit continuarea susținerii instituțiilor de cultură din municipiul Sibiu, ca și până acum, pe baza de proiecte depuse pe agenda de specialitate. În plus, la nivelul municipiului se va identifica o clădire în scopul dezvoltării unui Hub Cultural, un spațiu destinat ONG-urilor”-mai spune Bibu .

Liderul liberalilor sibieni anunță și recunoașterea ZILEI SIBIULUI, pe 20 decembrie, ocazie cu care Municipalitatea va finanța proiecte de promovare a valorilor și istoriei locale.

Adrian Bibu și Astrid Fodor au convenit și înființarea Zonei Metropolitane Sibiu și a unei Asociații de Dezvoltare dedicata Păltinișului, ambele împreună cu primăriile din vecinătate.