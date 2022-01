Noua arenă de cinci stele a Sibiului va fi gata cel târziu în vara acestui an, în ciuda prelungirii lucrărilor după descoperirea problemelor la tribuna 1 ( DETALII AIC I). Primul meci oficial care se va disputa pe ”Municipal” va fi cel mai probabil în septembrie, între naționalele României și Bosniei Herțegovina.

Iubitorii fotbalului vor avea parte în acest an de un meci de gală la Sibiu. Apropierea finalizării modernizării stadionului ”Municipal”, în face pe cei de la primărie să se gândească deja la meciul inaugural. Și pentru că arena va fi la cele mai înalte standarde europene, prima partidă oficială se dorește a fi una pe măsură.

Surse de încredere au explicat pentru Ora de Sibiu, că cel mai probabil meciul inaugural va fi unul în care va juca naționala de seniori a României. ”Sunt discuții cu cei de la Federația Română de Fotbal în acest sens. Reprezentanții FRF au promis că Naționala va juca cel puțin un meci din Cupa Națiunilor la Sibiu. Va fi primul meci oficial de pe stadionul Municipal”, a explicat un cunoscut om de fotbal sibian, pentru Ora de Sibiu.

Primul meci, cel mai probabil în septembrie

România joacă în Cupa Națiunilor, într-o grupă cu Muntenegru, Finlanda și Bosnia Herțegovina. Debutul tricolorilor pe teren propriu, în grupă, are loc în 7 iunie cu Finlanda, iar mai apoi pe 14 iunie evoluează tot acasă cu Muntenegru. Cum însă șansele ca noul stadion al Sibiului să fie gata până atunci sunt reduse, cel mai probabil ”Municipalul” va găzdui prima partidă oficială, în septembrie. ”Meciurile din iunie sunt prea apropiate și nu se știe dacă stadionul va fi gata și recepționat până atunci. Apoi România joacă acasă cu Bosnia Herțegovina, pe 26 septembrie. Acest meci are șanse foarte mari să se dispute la Sibiu. Probabil că va fi prima partidă oficială de pe noua arenă”, a mai explicat omul e fotbal sibian.

De altfel în aceste zile, un reprezentat al municipalității sibiene, este la discuții, în Capitală, cu persoane oficiale de la Federația Română de Fotbal, legat de posibila venire a Naționalei, la Sibiu, în acest an.

CITIȚI ȘI: Modernizarea “Municipalului” mai scumpă cu peste 43 de milioane lei – Primăria cheltuie bani în plus la construirea stadionului

Arenă de 173 de milioane lei

Stadionul Sibiului va avea o capacitate de 12.400 de locuri, iar costurile de modernizare ale ”Municipalului” au fost estimate inițial la aproximativ 130 milioane lei. Acum, după mai multe modificări, costurile au crescut până la aproape 174 milioane lei, adică mai mult cu aproape 9 milioane de euro. Mai multe detalii, AICI!