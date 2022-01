Dacă e vintage, e la modă, fie că vorbim despre haine sau bijuterii. Dar vintage poate să însemne de acum 20 sau 50 de ani. Dar dacă vorbim despre bijuterii vechi de 2.000 de ani? Nu mai sunt doar vintage, ci o comoară. Asta se prea poate să fi descoperit un detectorist, într-o pădure de lângă Sibiu. A dat peste zeci de piese din argint care se pare că sunt acolo de pe vremea dacilor.

Florin Valache este un moldovean de lângă Adjud, mutat de doi ani la Sibiu. Pentru că muncește de acasă, de unde își administrează firma din Anglia, spune că are mult timp la dispoziție. Și pentru că e recent mutat la Sibiu nu cunoaște multă lume, iar pandemia l-a împiedicat să socializeze. Așa că își umple timpul și pune sângele în mișcare cu plimbări prin împrejurimile Sibiului. Și pentru că este pasionat de istorie a îmbinat cele două lucruri. ”Îmi place mult istoria și fac multe plimbări în natură. Așa că în aprilie anul trecut mi-am cumpărat un detector de metale, am autorizație, tot ce trebuie. Și în timpul plimbărilor fac și asta, caut comori ascunse”, spune Florin.

Dar, aceste ”comori” s-au dovedit a fi obiecte aruncate la întâmplare. ”Până acum am găsit capace, doze de bere sau suc, staniol de la pachetele de țigări, potcoave. Asta până sâmbătă. Atunci am dat peste prima mea descoperire importantă”, spune Florin.

Zeci de obiecte din argint

Descoperirea lui Florin este importantă și pentru el, și pentru cultura sibiană. Și asta pentru că, într-o pădure, la aproximativ 8 kilometri de Sibiu, detectoristul a dat peste zeci de piese din argint din vremea dacică. ”Când am scos prima piesă cu lopata am crezut că e o sârmă. Apoi mi-am dat seama că este un colier. Pentru că era încolăcit, după el a tras altă piesă și atunci am realizat că am descoperit ceva. Pentru a nu le strica, le-am scos cu mâna, pe fiecare în parte. A durat cam o oră, iar la final am numărat 72 de piese. Erau cam la 15 centimetri adâncime. Poate au fost îngropate mai adânc, iar în timp apa a spălat pământul, nu știu. Asta poate că o să stabilească specialiștii”, spune Florin.

Comoara găsită de acesta este formată din inele, coliere, fibule, tot felul de obiecte folosite atât pe post de bijuterii, cât și pentru a prinde hainele dacilor. ”Este prima descoperire pe care o fac. Poate am avut noroc. Înainte de a pleca în căutare mă uit pe o hartă să nu fie sit arheologic. În rest, mă opresc cu mașina în locurile care îmi atrag atenția. Și mă gândesc unde mi-as fi ridicat eu o așezare dacă aș fi trăit acum 2000 de ani- undeva lângă apă, unde e soare, lângă pădure să te poți adăposti în caz de pericol….Eu sunt detectorist amator, nu caut după reguli foarte stricte”, spune Florin

Comoara, analizată de specialiști

Obiectele găsite de Florin au fost duse deja la Direcția pentru Cultură Sibiu. Aici specialiștii le vor analiza, vor stabili valoarea lor și ce se va întâmpla cu ele. ”Obiectele vor fi evaluate. Cel mai probabil sunt din epoca dacică, atunci nu se folosea aur. În funcție de clasificarea pe care o vor obține, dacă sunt tezaur sau obiecte de fond, cel care le-a găsit primește o recompensă între 30 și 40% din valoarea evaluată de experți. Se va merge și pe teren unde au fost găsite, iar specialiștii vor stabili dacă e vorba despre un sit sau de o descoperire întâmplătoare”, explică Dan Nanu, directorul Direcției pentru Cultură Sibiu.