Ceasul care prezice sfârșitul lumii este la o sută de secunde un dezastru, la fel ca anul trecut, potrivit organizaţiei denumite Buletinul Savanţilor din domeniul Atomic (Bulletin of the Atomic Scientists, BAS).

În ultimul an, cronometrul privind riscul producerii unui război nuclear sau altei catastrofe a fost la 100 de secunde de ora 24.00. Buletinul Savanţilor din domeniul Atomic (BAS) a anunţat, joi, în cursul unui eveniment organizat prin videoconferinţă, că riscurile rămân la acelaşi nivel, „la 100 de secunde” de ora 24.00. Anunţul a fost făcut de videobloggerul Hank Green şi de dr. Rachel Bronson, preşedintele organizaţiei Buletinul Savanţilor din domeniul Atomic (Bulletin of the Atomic Scientists, BAS). Organizaţia nonguvernamentală marchează 75 de ani de la înfiinţare, scrie observatornews.ro.

„Menţinerea nivelului riscurilor nu este o veste bună. Suntem blocaţi într-un moment periculos, care nu aduce nici stabilitate, nici securitate”, afirmă profesorul Sharon Squassoni, de la Institutul Internaţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, potrivit cotidianului The Independent.