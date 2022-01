Extinderea fabricii Scandia pe un teren de pe strada Podului nemulțumește mai mulți proprietari ai terenurilor din zonă. Drumul care trece pe proprietatea fabricii este folosit în prezent pentru a ajunge la terenuri, dar care nu va mai putea fi folosit după extindere. Oamenii au făcut nenumărate petiții la Primărie pentru a le fi asigurat accesul către proprietăți, dar răspunsurile primite îi trimit, spun ei, printr-o zonă împădurită, neaccesibilă.

Problema a ieșit la suprafață atunci când PUZ-ul pentru extinderea fabricii a fost supus dezbaterii publice. Proprietarii terenurilor din zonă au ridicat problema accesului la terenurile proprietate personală. Până acum foloseau un drum improvizat, care trece peste proprietatea Scandia. După extinderea acesteia, drumul va dispărea, iar accesul la terenuri va fi practic imposibil, spun proprietarii.

Primăria Sibiu însă spune: ”Calea de acces din str. Podului pe care proprietarii terenurilor în cauză o utilizau se afla pe o proprietate privată și nu a fost înscrisă în cartea funciară ca drum. În acest context, Primăria Sibiu a indicat cetățenilor ca variantă de acces la parcele un traseu cu intrarea din cartierul Gușterița (străzile Viilor și Bradului) și utilizarea drumurilor de exploatare identificate cadastral cu numerele 3728/1 – 3728/2 – 3728/3 și 3717/18 care duc spre parcelele în cauză”, explică Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Proprietarii terenurilor spun că drumul indicat de cei de la Primărie este impracticabil. ”Drumurile 3728/1-3728/2-3728/3 nu au continuitate între ele si nu avem de unde sa le accesam. De asemenea aceste drumuri de exploatare nu exista fizic, sunt doar pe harta, acestea fiind impadurite cu copaci grosi cat un trunchi de om. Drumul 3717/18 este in aceeasi situatie si are o lungime estimata la 10 km. Cum pot niste oameni simpli sa defriseze si sa construiasca acest drum care este doar pe harta? Este legal sa taiem padurea? Ne pune la dispozitie Primaria dreptul legal sa le defrisam? Din punctul meu de vedere este o bataie de joc din partea Primariei la adresa cetatenilor care au terenuri acolo si PRACTIC in termeni populari le-au „omorat”, nu o sa mai putem in aceste conditii sa mai ajungem la ele sub nici o forma decat pe calea aerului”, spune unul dintre proprietari.

Acesta, printr-o nouă petiție adresată Primăriei, a propus o soluție. ”Rezolvarea simpla era urmatoarea: drum de servitute (aprox. 60 metri liniari) prin terenul Scandia, discutii de mediere care puteau fi facute intre cetatenii din zona si Scandia prin intermediului Primariei care se pare ca a si acceptat vanzarea/construire diverse fara sa prevada un drum de acces intre intravilanul Sibiului si terenurile agricole tot din UAT Sibiu”.

Extinderea Scandia

PUZ-ul noii construcții a Scandia prevede ca noua hala ce va fi destinată depozitării va fi construită pe strada Podului. Astfel,

– la nord terenul se invecinează cu un teren viran

– la vest terenul se invecinează cu o incintă industrială

– la sud terenul se învecinează cu str. Podului și Râul Cibin

– la est terenul se invecinează cu o incintă industrială aparţinând S.C. SCANDIA FOOD S.R.L

Suprafaţa totală a terenului măsoară 8024 mp ( S.C.F. = 9203 mp) şi este situat în intravilanul Mun. Sibiu

Regimul de înălţime maxim admis este de patru niveluri supraterane. Suplimentar, este admisă o mansardă sau un nivel retras. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 16 m.