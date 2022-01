Suntem in plin sezon al gratarelor in aer liber, si totodata ne aflam si la competitia celor mai gustoase preparate. Stii care e secretul unui mancari savuroase, gatite pe gratar? Factorul principal care conteaza cel mai mult este dat de aprinderea carbunilor, si modul in care acestia sunt asezati pe gratar, pentru ca procesul de aprindere sa fie unul imediat, iar carnea si legumele la gratar sa nu se arda!

Modul in care pregatesti gratarul inca de la inceput este cheia succesului, de aceea toate incep de la modul cum asezi carbunii pe gratar. Un procent foarte mare de romani nu pregatesc focul pentru gratar corect, asezand doar cateva aschii pe care le aprind ulterior, si in final toarna tot sacul de carbuni. Rezultatul nu este unul fericit, pentru ca focul se va stinge in cateva momente de la aprindere! Deci principalul factor din cauza caruia nu te poti bucura de preparate bine gatite si de frumusetea unui foc realizat coresct, nu este nici tipul gratarului si nici calitate producator carbuni gratar, doar faptul ca:

Nu realizezi aprinderea carbunilor in mod corect!

Pentru a corecta acesta greseala, trebuie sa stii ca exista niste puncte ce au nevoie de o schimbare in tehnica de aprindere a focului! Cand vorbim despre carbuni, trebuie stiut ca acestia sunt de doua tipuri distincte, si anume: cei autoaprinzatori si cei naturali – fiecare aprinzandu-se in mod diferit!

Carbunii autoaprinzatori sunt mult mai rapid de aprins, insa cei naturali au parte de un proces de durata mai mare, dar te vei bucura de intreaga experinta mai mult intrucat acestia nu contin chimicale! In principiu, majoritatea romanilor folosesc carbunele natural, astfel ca in acest articol va vom povesti despre aprinderea acestui tip de carbune, si iti vom explica si pune la dispozitie cele 6 moduri pentru a aprinde focul pentru un gratar rapid si corespunzator. Iata, raspunsul la intreabarea “cand se pun carbunii pe gratar?”:

Procedura “dintr-o bucata”!

Este asezat tot carbunele din sac in gratar si se realizeaza un foc de tabara cu lemne uscate in varful sacului, dupa aprinderea lemnelor sacul de carbuna va lua si el foc! Retine, procedura acesta trebuie realizata exact in acesta ordine, daca nu, in caz contrar focul din lemne se va inabusi si se va stinge, iar carbunii nu vor mai lua foc. Iata si unul din motivele pentru are romanii ajung sa recurga la diferite metode de repornire a focului prin ventilare, suflare – de ce se intampla asta? Pentru ca s-a ales o metoda necorespunzatore de aprindere a focului!

2. Procedura standard de aprindere

Aprinderea standard se face cu ajutorul pastilelor, tabletelor sau diferitelor solutii de aprins – si este o procedura foarte des intalnita in randul romanilor. Acestea iau foc mai greu decat hartia sau lemnul, si au nevoie de o sursa combustiva mai indelungata. Este procedura recomandata chiar si de catre producatorii romani, fiind scrisa chiar si pe un sac de carbune, ea suna astfel: “Puneti cativa carbuni pe gratar. Puneti apoi 3-4 aprinzatoare peste carbuni. Adaugati restul carbunilor peste aprinzatoare. Aprindeti fiecare aprinzatoare cu un chibrit!”

Asadar, carbunii sunt asezati in gratar, cu spatii mici intre ei, unde ulterior sunt asezate si pastilele, tabletele sau alte solutii de aprins focul. Gratarul o sa fie gata de folosire in aproximativ 20 de minute, daca asezarea carbunilor va fi una uniforma!

ATENTIE! Recomandam sa evitati folosirea pastilelor ce au in compozitie alcool, petrol sau alte solutii de aprins pe baza de benzina sau alte substante inflamabile! Produsele cele mai eficiente sunt tabletele sub forma de bricheti, realizate pe baza de lemn, si nu reprezinta un risc pentru mediul inconjurator, pentru sanatatea ta si a celor dragi, si nici gustul preparatelor nu va fi schimbat!

3. Procedura cu cana metalica de aprindere

Iti prezentam una dintre cele mai simple metode, ce nu necesita efort, avand nevoie doar de un singur lucru – aprinzatorul sub forma de cana sau burlan de aprindere, pentru aprinderea carbunilor! Optand pentru aceasta procedura, gratarul va fi pregatit in doar cateva momente, datorita formei si conceptului acestui accesoriu.

Iata, cum se procedeaza pentru aprinderea carbunilor: in primul rand se aseaza carbunii in partea de sus a canii, iar in partea de jos se aprinde o pastila. Dupa aproximativ 15-20 de minute de la aprindere, carbunii incinsi din cana se pun pe restul carbunilor pentru a porni aprinderea lor, acest dispozitiv contribuind si la aflarea cantitatii de carbuni necesari pentru pregatirea gratarului! Dupa numai 2-3 utilizari veti sti exact care este cantitatea necesara pentru gratarul tau. Este cea mai simpla metoda de folosit pentru aprinderea carbunilor, pe care si noi o folosim tot mai des!

4. Procedura electrica

Acest tip de procedura este probabil varianta de aprindere in cel mai scurt timp, tot ce ai nevoie este un aprinzator electric de tip Looflighter, iar alimentele vor fi gatite perfect! Este o solutie foarte eficienta si rapida de aprindere a carbunilor pentru un gratar profesional! Trebuie sa ti cont de faptul ca vei avea nevoie mereu de o sursa electrica pentru a realizat focul!

Iata pasii pentru a utiliza un aprinzator electric: In primul rand se construieste o gramada de carbune direct pe gratar, sub forma de piramida, si varful dispozitivului electric fiind pozitionat la baza sau la mijlocul gramezii, ulterior dispozitivul fiind pornit de la buton in serii de cate 20-30 secunde. In functie de seriile de aprindere, va fi determinata si caldura de jar produsa – insa intreg procesul este unul foarte simplu, fara reziduuri si muna in plus!

5. Procedura pe gaz

O alta metoda de aprindere a carbunilor este gazul. Un procedeu foarte simplu de realizat, cu ajutorul unei torte cu gaz de la distribuitor weber ( un arzator de tip cartus de dimensiuni reduse), care actioneaza asupra carbunilor pana in momentul in care se obtine jar, iar carbunii capata un aspect stralucitor!

Torta pe gaz este un dispozitiv de dimensiuni mici, usor de transportat, si fara a necesita vreo investitie mare! Desi este un dispozitiv facil, pentru protectia mediului inconjurator, acestea sunt mai rare si greu de gasit.

In final, indiferent de metoda aleasa, trebuie sa obtii rezultatul dorit, si anume ca carbunii sunt pregatiti pentru gratar, avand acea pelicula de cenusa gri obtinuta dupa aprindere, dar si aspectul stralucitor al acestora, si sunetul subtil de la suprafata lor!

6. Procedura “cum obtin o aprindere corecta doar cu carbuni si o cutie de chibrite?”

Nu intodeauna suntem pregatiti cu toate lucrurile necesare pentru aprinderea carbunilor, si in anumite situatii singurele lucruri pe care le ai la dispozitie sunt carbunii si chibritele! Cum procedezi? Optezi pentru cautarea de pastile de aprins sau mai bine improvizezi? Daca te gandesti la a doua varianta, atunci afla cum trebuie sa procedezi ca sa fie o aprindere corecta!

Pentru a initia focul ai nevoie de foi/ziare, dupa care rasuceste bucatile de celuloza pe lung, oferindu-le o forma de inel pe care ulterior va trebui sa le infasori pe sticla! Cand sunt aranjate sub forma unui turn in centrul gratarului, toarna carbunii de jur imprejur, pana cand hartia o sa fie acoperita, sticla fiind deja eliminata. In final, va arata ca un vulcan de culoarea neagra, iar dupa aprinderea hartiei, carbunii vor cadea in mijloc. Cand focul va fi complet stins, gratarul este pregatit pentru prepararea alimentelor!

Desi este una dintre cele mai eficiente metode, ea nu se afla in topul procedurilor indicate si sigure. In cele ce urmeaza o sa iti explicam si de ce! Dar pastreaza-o ca o solutie eficienta pentru momentele cand nu dispui de o alta alternativa, fiindca va functiona sigur in cazul aprinderii gratarului.

Asa NU! De ce?

Pana acum v-am prezentat 6 proceduri sigure si eficiente pentru pregatirea corespunzatoare a carbunilor pe gratar, si anume: modul cum trebuie acestia aprinsi, si momentul potrivit pentru asezarea carbunilor pe gratar. Insa pentru a evita orice posibil pericol, iti vom prezenta si cateva situatii de asa NU! Unul dintre cele mai importante aspecte care trebuie mentionat in primul rand este evitarea folosirii alcoolului, benzinei, spirtului, petrolului si a altor substante inflamabile pentru pornirea focului. In plus, aceste “solutii” sunt daunatoare mediului inconjurator, si pot reprezenta un risc chiar si pentru viata ta si a celor din jur! Poate fi si un factor daunator pentru sistemul digestiv, deoarece gustul preparatelor va fi afectat, si nu numai gustul cat si calitatea alimentelor!

Nu recomandam pentru aprinderea carbunilor nici hartia, daca exista alte alternative, deoarece si acestasta contine alti aliati chimici si compusi, pe langa celuloza, care de asemenea pot afecta calitatea carnii sau a legumelor de pe gratar. Hartia poate reprezenta si un pericol real, daca afara bate vantul si acesta este imprastiata, putand declansa si un incendiu necontrolat!

Toate procedurile prezentate mai sus nu sunt recomandate sub nicio forma in spatiile acoperite, precum: foisor, balcon, terasele cu copertina sau alte spatii inchise. Zonele unde pot fi aplicate aceste proceduri sunt doar in aer liber, la iarba verde (camping grill weber), zone special amenajate pentru picnic sau gratar.

Daca stii CUM, trebuie sa stii si CU CE!

Pentru a te bucura de o reusita totala a gratarului si pentru a putea folosi procedurile mentionate mai sus, este necesar sa folosesti carbunele corespunzator! Iata care sunt caracteristicile pe care trebuie sa le aiba cel mai potrivit tip de carbune pentru gratar:

Sa fie pe baza de lemne, sa nu contina doar petrol sau alte surse din zacamant. Daca pe amblajul produsului este mentionat doar “carbune” fara a fi mentionat tipul lemnului, este foarte probabil ca materialul primar sa nu fi fost fabricat doar din trunchiul copacului, dar si din ramuri, resturi vegetale si alti compusi chimici! De aceea nu cumpara fara a consulata inainte ambalajul cu atentie pentru a fi sigur ca stii ce carbune pui pe gratar!

Sa nu contina la baza lemn coniferic – pentru ca acest tip de lemn contine o cantitate mare de rasina, iar preparatele ar putea avea un gust amar si neplacut! Daca iti doresti sa te bucuri de alimente aromate, te sfatuim sa folosesti pe baza de lemn de mestecan sau frasin.

Calibrare prefecta – este necesar acest lucru, si trebuie sa fie sub forma unor bucati medii, care se imprastie cu un cleste gratar Insa daca forma carbunilor este foarte mare sau mica, acestia pot fi inutili in ardere si mentinerea acesteia. Achizitionati mereu un sac cu carbune de dimensiune medie, ideal pentru gratar!

Achizitionati un produs cu un amblaj intact! In caz contrar, daca carbunele a stat intr-un amblaj deteriorat acesta va absori toata umezeala, rezultand in ineficienta la aprindere sau ardere! Acest detaliu necesita atentia ta, pentru a nu avea surprize neplacute, la fel cum poti avea si la un semineu sau horn!

Asadar, bucura-te de preparate gustoase si o experienta de succes cu un carbune corespunzator, si o aprindere corecta! Pentru ca in final, nici vremea de afara si niciun alt factor nu va putea sa influenteze calitatea rezultatului final!

In prezent pe piata exista o gama foarte larga de tipuri de carbune, care pornesc de la preturi foarte reduse, pentru sacii de 2-3 kg, pana la carbuni premium, de inalta calitate, in saci de 9-15kg, precum sunt cei de la Big Green Egg care pot fi folositi de aproximativ de 9 ori pentru a gati pe un gratar ceramic Large, spre exemplu!

Daca detii un gratar premium de calitate, cu capac, iti recomandam sa folosesti doar carbuni de o calitate asemanatoare, pentru a profita si a te bucura de experienta gatitului sub cerul liber! In timp vei economisi bani pentru fiecare folosire a gratarului, iar cele cu capac permitand conservarea carbunelui pentru utilizari multiple. Expertii in domeniu afirma ca 30% din aroma preparatului este oferita de carbunele folosit!

Te sfatuim sa iei cele mai bune si sigure decizii, sa optezi pentru un gratar profesional sau cuptor alfa forni, carbune premium, dar si pregatirea pana la cel mai mic detaliu a alimentelor, fac parte dintr-o experienta de succes a unui gratar realizat corect – asa cum ne-au recomandat si cei de la semineuri PEFOC.RO!

Bucurati-va si savurati cu cei dragi un gratar pregatit ca la carte, in orice zi va doriti!