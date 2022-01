Meat Loaf a murit pe 20 ianuarie, alături de soția sa, Deborah.

Cântărețul, al cărui nume real era Michael Lee Aday, a vândut milioane de albume în toată lumea, cu trilogia „Bat Out Of Hell”.

Scris și compus de Jim Steinman, albumul de debut al lui Meat Loaf din 1977, „Bat Out of Hell” este unul dintre cele mai vândute albume din istoria SUA, cu peste 14 milioane de unități vândute.

Estimările de vânzări la nivel mondial ajung până la 30 de milioane.

Single-urile sale din SUA „Two of Three Ain’t Bad” și „Paradise by the Dashboard Light” – care au atins apogeul pe pozițiile 11, respectiv, pe locul 39 în Billboard Hot 100 – au fost certificate platină în 2018, la patru decenii după lansare.

„Bat Out of Hell” a fost, de asemenea, un succes în străinătate, petrecând mai bine de 10 ani în topul albumelor din Marea Britanie, deși a ajuns pe locul 9. Rămâne printre cele 20 de cele mai bine vândute din toate timpurile acolo. Discul a petrecut 522 de săptămâni – 10 ani – în topul albumelor din Marea Britanie.

Meat Loaf și Steinman au colaborat și la albumul din 1993 „Bat Out of Hell II: Back Into Hell”, care s-a vândut în peste 5 milioane de unități numai în SUA. Single-ul principal, certificat platină „Id Do Anything for Love (But I Won’t Do That)” a petrecut cinci săptămâni pe locul 1 în SUA și Marea Britanie și a deveni de departe cel mai mare hit al lui Meat Loaf. Pentru el, Meat Loaf a fost onorat cu premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare rock, solo.