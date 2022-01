Anderson a câştigat un Emmy în 2016 pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Anderson s-a interpretat pe el însuşi în serialul de animaţie Viaţa cu Louie ce se concentra pe copilăria sa. El a creat serialul de desene animate, care a fost difuzat la sfârşitul anului 1994 . Anderson a câştigat două premii Daytime Emmy pentru acest rol. Serialul s-a bucurat de un succes major la începutul anilor 2000 şi în România.

El s-a bucurat de succes şi în alte zone în special în calitate de gazdă a emisiunii Family Feud din 1999 până în 2002, şi în programele speciale de comedie şi în apariţii frecvente în talk-show-uri de noapte.

A avut apariţii în mai multe seriale TV, inclusiv Scrubs şi Touched by an Angel, şi a fost pe marele ecran în filmul Coming to America din 1988 şi în continuarea comediei Eddie Murphy de anul trecut.