Dramele pandemiei de COVID-19 nu se mai scriu în valul cinci atât de des în spitalele de adulţi, acum medicii fiind disperaţi în privinţa nou-născuţilor din România, mai ales cei aduşi pe lume de femei nevaccinate, care sunt diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi mor înainte să apuce să îşi strângă la piept copiii, tot mai mulţi născuţi prematur, cu probleme de sănătate, care au o singură şansă la viaţă în cele câteva spitale din ţară, de nivel trei, unde există personal specializat şi dotare superioară, cum este cazul Centrului Regional de Neonatologie de la Sibiu, condus de medicul Maria Livia Ognean.

Situaţia de la Terapia Intensivă Neonatală este una critică, iar mărturie stă confesiunea medicului Maria Livia Ognean, care ne spune ce înseamnă să mergi zilnic, „cu groază, la serviciu, de teama ca nu cumva să se mai nască un copil cu probleme şi ştii clar că nu ai nici locuri, nici personal suficient să se ocupe de el”.

„Am ajuns la faza în care ne ducem pe fir să vedem monitorul al cui este, când apare o alarmă, să vedem la cine duce firul acela pentru că este o nebunie acolo (Terapia Intensivă Neonatală – n.r.). Şi astăzi am lăsat două asistente la 14 copii. Toată lumea este obosită. Suntem aşa de pe o zi pe alta. Toată lumea este nemulţumită că nu poţi face treabă de calitate. Lucrăm cu toţii, asistente, rezidenţi, medici, infirmiere. În fiecare zi dimineaţa merg la serviciu cu groază, ce se mai întâmplă, ce mai trebuie să mai rezolvăm. (…) Lucrăm cu mai mulţi copii în Terapie Intensivă decât numărul de paturi, dar nu am mai avut de foarte multă vreme o perioadă atât de lungă în care presiunea pe Terapie să fie atât de mare. Încercăm să găsim soluţii pentru fiecare copil în parte”, a declarat pentru AGERPRES medicul şef al Secţiei Clinice de Neonatologie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Maria Livia Ognean.

La Sibiu sunt zece paturi în Terapia Intensivă Neonatală. Aceste zece paturi nu mai ajung şi nici nu sunt suficiente asistente medicale pentru câţi copii sunt spitalizaţi. În prezent, la Sibiu sunt 15 copii care au nevoie de Terapie Intensivă Neonatală, dintre care 14 sunt în Terapie şi încă unul în Secţia de nou-născuţi normali, un copil care nu are nevoie de suport respirator, dar primeşte îngrijiri de tip terapie intensivă, transmite AGERPRES.

„Peste cei 14 din Terapie, am tot avut copii cu probleme şi în alte compartimente din secţie, unii rămân peste noapte în boxa de reanimare de la sala de naştere, în aşteptarea eliberării unui loc în terapie. E absolut jale”, a afirmat medicul Maria Livia Ognean.

Normalitatea ar însemna opt copii în Terapia Intensivă Neonatală de la Sibiu din cele zece paturi pentru a se putea face şi curăţenie şi dezinfecţie, nu 12-14-16 copii cum s-a întâmplat în ultimul timp.

„În condiţii fireşti ar trebui să ne ocupăm de opt copii în zece paturi şi noi acum avem 14 copii şi încă unul care este tot de Terapie şi care a ajuns să fie îngrijit în secţie. Nu e ce trebuie”, a precizat medicul.

Potrivit acesteia, în spital nici 10% dintre gravide nu sunt vaccinate.

„Merg la Policlinică şi vin mamele la control şi le întreb de ce nu s-au vaccinat şi mi se răspunde aproape constant: ‘A zis medicul de familie că nici gând (să mă vaccinez – n.r.) până după ce alăptez’. Nu îmi vine să cred, nu înţeleg. Problema este că oamenii (se pare că inclusiv colegi medici) nu pricep că, da, nou-născutul se îmbolnăveşte rar de COVID-19, dar îi moare mama, dar se naşte prematur – acum avem patru astfel de prematuri în Terapie care s-au născut din mame cu COVID-19. Şi ne tot uităm la ei şi merg mult mai prost decât ceilalţi. Avem şi ceilalţi prematuri, din mame care nu au COVID-19, şi ei merg mai bine decât cei din mame cu COVID-19. Studiile recente arată că şi în absenţa unei afectări placentare feţii mamelor cu COVID-19 suferă un proces inflamator care le poate complica evoluţia postnatală. Şi noi vedem deja acest lucru. Nou-născutul tot suferă, dacă mama lui este bolnavă şi face preeclampsie şi eclampsie şi naşte prematur şi face complicaţii sau chiar moare de COVID-19, cum să nu sufere copilul acela?!”, a atras atenţia Maria Livia Ognean.

Medicul sibian spune că deja sunt cazuri şi în acest an de decese la mame nevaccinate, cu COVID-19.

„Au transferat de la Sibiu la Târgu Mureş o gravidă de 35 de săptămâni cu infarct. A ajuns la Mureş, i-au pus stent, au apărut complicaţii, copilul a fost extras de urgenţă, a murit mama, avea COVID. O mamă pe care noi o ştiam şi care avea acasă o fetiţă de 4 ani care a fost născută foarte prematur, cu 800 de grame. Drame care se pot evita”, a arătat aceasta.

Neonatologul sibian face apel la femeile gravide să se vaccineze împotriva noului coronavirus.

„Este foarte grav. Poate pare că nu se întâmplă nimic cu nou-născutul, dar se întâmplă şi nu se întâmplă lucruri mărunte, că nu îţi e totuna să te naşti cu o mie de grame, cu 800 de grame, la 24-27 de săptămâni sau cu 3,5 kilograme, la termen. Nu îşi e totuna dacă mai ai sau nu mai ai mamă. Nu îţi e totuna dacă mama face preeclampsie şi naşte; eşti dusă în Reanimare, stai acolo o săptămână şi, ca mamă, nu îţi vezi copilul o săptămână şi copilul nu îşi simte şi nu îşi cunoaşte mama. Acestea toate contează”, a arătat medicul.

Terapiile Intensive de nou-născuţi din ţară se confruntă cu mai multe probleme: puţine asistente, insuficiente, există o criză a locurilor de terapie intensivă, dotarea care nu ţine pasul cu nevoile şi cu numărul de femei cu sarcini cu risc care nasc tot mai des copii cu probleme. Şi la toate acestea se adaugă pandemia de COVID-19 şi teama de vaccin.

„Copiii au o şansă datorită donaţiilor şi proiectelor pe care le-am făcut. Nu este vorba doar de echipamente, ci şi de consumabile. Consumabilele sunt susţinute teoretic printr-un program al Ministerului Sănătăţii destinat terapiilor intensive neonatale. În fiecare an, aceste fonduri alocate scad vertiginos până în anul cu alegeri, când cresc un pic, după care iar se duc în jos”, mai spune Maria Livia Ognean.

Când un copil se naşte în România cu probleme, el are nevoie de cele mai bune condiţii şi mai ales de un loc liber într-un spital cu o Terapie Intensivă de nivel trei. Spitalele obişnuiesc să îşi transfere pacienţii între ele, dar asta înseamnă riscuri în plus, pentru că este vorba despre copii prematuri, care de regulă sunt transportaţi cu elicopterul SMURD, cu aparatură, cu personal care să-i supravegheze. Însă nu transportul în sine este cea mai mare problemă, ci găsirea unui loc liber la Terapia Intensivă Neonatală.

„Teoretic, copiii se pot transfera, dar problema este că acelaşi lucru se întâmplă în toate Terapiile Intensive de nivel 3 din ţară, nu numai la noi – nu sunt locuri suficiente. Cele mai apropiate Terapii Intensive de nivel 3 sunt la Braşov şi Târgu Mureş. Un asemenea copil este foarte greu de transferat, pentru că nu există locuri. Nu există suficiente locuri de Terapie Intensivă în ţară. O statistică făcută de Salvaţi Copiii România arată că maxim 60% din paturile de Terapie necesare pentru nou-născuţi în România există şi este un deficit de 40%. (…) Înainte de Anul Nou şi după Anul Nou, Timişoara avea copii peste numărul de paturi, Târgu Mureş avea copii peste numărul de paturi, Braşovul avea şi el copii peste numărul de paturi. Suna disperat, înainte de Anul Nou, Piteştiul că tot Bucureştiul era plin, că nu era loc în Craiova, nu era loc în Târgovişte şi aveau un copil de trimis şi nu găseau un loc pentru el”, a povestit Maria Livia Ognean.

Unul dintre cei 14 copii din Terapia Neonatală de la Sibiu a fost adus pe lume în judeţul Alba, de o mamă cu COVID-19, care a decedat ulterior. Copilul nu a avut, în maternitatea unde s-a născut, condiţiile cele mai bune să supravieţuiască şi ar fi trebuit transportat la Sibiu, dar pentru că aici nu au fost locuri a fost dus de urgenţă cu elicopterul la Oradea. Cum s-a eliberat un loc la Sibiu, micuţul a fost transferat de la Oradea şi în prezent este îngrijit de personalul condus de Maria Livia Ognean.

„Este o aventură întreagă dacă se naşte un copil la Alba şi ni s-a întâmplat în perioada aceasta să nu îl putem primi, pentru că Alba ţine de noi. Este o aventură întreagă pentru cei care sunt la nivelul 2 sau la nivelul 1 şi au un copil de transferat să-i caute un loc în ţară. Sunt telefoane nesfârşite. Unul dintre copiii pe care îi avem în Terapia Intensivă s-a născut la Alba cu 800 de grame, a fost nevoie să fie transferat la Oradea, pentru că noi în momentul respectiv nu aveam locuri. În momentul în care noi am avut loc în Terapia Intensivă, am adus copilul la Sibiu, cu elicopterul. Este normal?! Ca să nu mai zic că i-a murit mama la două-trei zile de la naştere, la Alba, de COVID-19”, a menţionat medicul.

Părinţi de copii prematuri spitalizaţi la Sibiu şi companii din judeţul Alba se numără printre cei care donează bani Asociaţiei Baby Care, condusă de Maria Livia Ognean.

„Din fericire, în toată perioada aceasta de sfârşit de an, am avut bucuria să vedem că oamenii din Sibiu, comunitatea are încredere în noi şi au fost multe companii care ne-au făcut donaţii, companii mari, care ne sunt alături de ani de zile, companii din judeţul Sibiu, chiar şi din judeţul Alba şi nu numai. Există oameni care ne donează în fiecare an. Spre exemplu, este o familie din Sebeş care ne donează în fiecare an câte o mie de lei, au avut gemeni la noi şi cred că au 12 ani acum copiii. Există un domn care în fiecare an ne donează în euro şi nu a avut copilul la noi. Fără donaţiile acestea, doar cu ce a investit ministerul în Terapiile Intensive, te uiţi la ei (la copii – n.r.)”, mai arată Maria Livia Ognean.

Copiii care au ajuns la Terapia Intensivă Neonatală de la Sibiu, înainte de Crăciun, stau aici cel puţin două – trei luni, până reuşesc să ia în greutate. Unii dintre copiii prematuri s-au născut chiar şi cu o greutate de 600 – 700 de grame.

În România este nevoie urgentă de o strategie şi de finanţare pentru mamă şi copil, atenţionează medicul şef al Secţiei Clinice de Neonatologie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

„Copilul şi mama sunt viitorul. De la programarea unei sarcini, la monitorizarea unei sarcini, la identificarea sarcinilor cu risc, la naşterea şi îngrijirea unui nou-născut şi nou-născutul în Terapia Intensivă, acesta este viitorul. Dacă tu nu investeşti aici, nu investeşti în viitorul tău. Aceasta trebuie să fie o prioritate. Pe lângă educaţie”, a subliniat Maria Livia Ognean.

Aceasta atrage atenţia şi în ceea ce priveşte mamele minore.

„Şi noi suntem sub presiunea COVID-19, Terapia funcţionează inclusiv şi pentru copiii din mame cu COVID-19. Copiii au rareori COVID-19, dar se nasc prematuri şi extrem de prematuri, cu complicaţiile aferente. (…) Iar ceea ce se întâmplă acum în Terapia Intensivă este o reflectare exactă a ceea ce se întâmplă în societate: gravide nevaccinate nasc copii prematuri şi copii care la rândul lor au nevoie de Terapie Intensivă. La mame minore, am intrat în top 10 naţional. Una din 7-8 gravide care naşte la Sibiu este minoră. Mamele minore nasc copii prematuri, nasc copii cu greutate mică, nasc copii cu malformaţii. Nu avem niciun fel de măsură ca lucrurile acestea să se oprească. Educaţie? Nici gând. Educaţie pentru sănătate? O glumă. Realităţi. Vârsta la care mamele fac copii creşte, odată cu asta creşte riscul de afecţiuni cronice la mame. Diabetul? Incredibil. Acum 5-6 ani de zile, dacă aveam un caz de diabet pe lună, era mare lucru. Acum diabetul este la ordinea zilei, trei-patru mame pe săptămână. Hipertensiunea. Sunt convinsă că a contribuit şi COVID-19 la treaba aceasta, vârsta mamei, stresul, toate acestea se adună. Mame cu hipertensiune, cu preeclampsie, nasc prematuri, nasc copii cu greutate mică la naştere. Vârsta înaintată, probleme de fertilitate. Sarcini obţinute prin fertilizări, copii care se nasc prematuri din sarcini multiple, iarăşi copii care ajung la Terapia Intensivă”, a explicat medicul.

„Asta este Terapia Intensivă, oglinda a ceea ce se întâmplă social, educaţional, economic în România” – a fost concluzia medicului care şi-a dedicat viaţa salvării copiilor născuţi înainte de termen.