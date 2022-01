Startup-ul IT fondat în America de către un antreprenor de origine română a ajuns să fie evaluat la 1,4 miliarde de dolari, în urma celei mai recente runde de investiții pe care a obținut-o la început de an 2022.

În 2013 Larry Gadea a fondat startup-ul de tehnologie Envoy, care are sediul central la San Francisco, un mare pol tehnologic al SUA.

Pe 11 ianuarie 2022, compania antreprenorului în vârstă de 34 de ani a anunțat că a mai obținut o rundă de investiții de 111 milioane de dolari, în urma căreia Envoy este evaluat la 1,4 miliarde de dolari, fiind considerat „unicorn”, potrivit startupcafe.ro.

Finanțarea de serie C a fost condusă de Brookfield Growth, fond de investiții al unei mari companii americane de afaceri imobiliare. Alți investitori noi care au participat la această rundă sunt: BAM Elevate, Seven Seven Six, TriplePoint Capital, Elad Gil și alții. De asemene,a investotori mai vechi ai startup-ului și-au suplimentat și ei investiția: Menlo Ventures, Andreessen Horowitz, Initialized Capital și Haystack.

În total, în cei 9 ani de existență, Envoy a ajuns la investiții totale atrase de peste 170 de milioane de dolari.

Envoy este un serviciu de înregistrare a vizitatorilor care intră într-o companie. Sistemul funcționează printr-o aplicație de mobil cu funcții care variază de la preînregistrarea vizitelor si adăugarea in calendar, pana la notificarea angajaților atunci când sunt vizitați sau a executivilor atunci când ajung partenerii cu care trebuie sa se întâlnească, pana la tipărirea insignelor personalizate cu logo-ul companiei si toate datele vizitatorilor, inclusiv fotografie, semnarea unor contracte de confidențialitate la intrarea in sediu, dar si integrarea mai multor birouri ale companiilor.

Deși serviciile sale se adresează birourilor și altor sedii fizice, Larry Gâdea spune că Envoy a crescut cel mai mult acum, pe timp de pandemie, în ciuda ascensiunii telemuncii sau a valului de demisii de la job supranumit „marea demisioneală”.

„Aceasta se datorează faptului că firmele își doresc să se întoarcă în birouri și au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi pentru a reconstrui comunitatea. (…) Locul de muncă aduce oamenii împreună și le amintește de țelurile comune, în afara propriilor dorințe. Permite companiilor să reunească oamenii sub o misiune, o viziune și o cultură comune. Acest lucru conduce la angajați mai implicați și la companii mult mai eficiente. Hibrid sau full-time, nu contează, companiile vor face tot ce este nevoie pentru a aduce oamenii înapoi la sediu și au nevoie de ajutor” – a comentat antreprenorul de origine română, pe blogul Envoy.

Larry Gadea s-a născut în anul 1987, la Sibiu. El este plecat din România de la vârsta de 3 ani, când familia sa a emigrat în Germania mai întâi, iar apoi în Canada. Ulterior, Larry s-a stabilit în SUA, la San Francisco, din anul 2009.

Larry este de profesie inginer de software, cu studii la Universitatea Carleton din capitala Canadei, Ottawa. El și-a făcut ucenicia la Google și a lucrat apoi la companii mari, ca Twitter sau Shopify.