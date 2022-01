Două femei, șoferița unui autoturism și pasagera din dreapta, au ajuns sâmbătă dimineața la spital, după ce mașina în acre se aflau s-a răsturnat în afara șoselei. Accidentul s-a petrecut pe Hula Bradului, în zona Fântânița Haiducului.

Șoferița care a pierdut controlul volanului are 66 de ani și este din Bradu, iar pasagera are 33 de nai, tot din Bradu. Mașina în acre se aflau cele două se îndrepta de la Avrig către Sibiu, iar intr-o curba se răstoarnă in afara partii carosabile.

La fața locului a intervenit SMURD-ul, cu două echipaje. Cele două femei au fost transportate la UPU Sibiu conștiente, prima cu dureri toracice și cealaltă cu dureri lombare.

Politiștii rutieri sunt la fata locului și continua cercetările pentru a stabili împrejurările și cauza de producere a accidentului.