Acest joc, la fel ca precedentele două, are o importanță ridicată pentru clasamentul LNBM. Echipa noastră are 7 victorii și 9 înfrângeri, iar momentan se situaeză pe poziția a 4-a. De menționat este faptul că BC CSU Sibiu a disputat toate partidele programate, la fel ca alte trei formații din campionat. Steaua are două meciuri mai puțin la activ și un record de 7 victorii și 7 înfrângeri, ocupând locul 9.

Elevii lui Miguel Angel Hoyo vin după două partide în deplasare. „Galben-albaștrii” au cedat pe terenul celor de CSM Petrolul Ploiești, ca mai apoi să se impună la Constanța în meciul cu Athletic.

Steaua a avut o scurtă perioadă de inactivitate din cauza infectărilor cu Covid-19. „Militarii” au jucat două partide în 2022, ambele pe teren propriu. În prima au trecut de CSM Târgu Jiu, iar în cea de a 2-a au cedat destul de clar în fața lui U BT Cluj-Napoca.

Meciul tur dintre BC CSU Sibiu și Steaua București a tranșat de echipa din capitală cu scorul de 78-73. Jocul de atunci a fost unul echilibrat, decis în ultimele 90 de secunde. Kaelin Jackson, fostul jucător al lui BC CSU Sibiu actualmente la Steaua, a fost cel mai bun marcator al acelei confruntării cu 19 puncte, lângă care a adăugat 4 recuperări și 4 pase decisive. Justas Tamulis a fost principalul nostru jucător la puncte marcat, cu 18, plus 6 pase decisive și 2 recuperări. Tanner McGrew și Mo Pratt au terminat în double-double, primul cu 15 puncte și 10 recuperări iar cel de al 2-lea cu 10 puncte și 10 recuperări.

BC CSU Sibiu se remarcă în acest sezon la pase decisive, unde cu o medie de 19.3 assist-uri ocupă poziția a 4-a în clasament. Steaua se evidențiază la un singur capitol, cel al posesiilor pierdute, fiind a 4-a echipă din campionat cu cele mai puțin tunrovers. Aici „galben-albaștrii” stau și mai bine, iar cu doar 12.3 posesii irosite pe meci, sunt a 2-a echipă în această ierarhie.

Parcursul din acest sezon al celor două echipe este unul favorabil pentru băieții noștri. BC CSU Sibiu a câștigat 5 partide pe teren propriu din 8 partide, în timp ce Steaua are la activ 2 victorii și 5 înfrângeri pe teren străin.

Așadar, partida de mâine este una de o importanță ridicată pentru ambele grupări, având în vedere implicațiile pe care le va avea în clasament rezultatul final.

Meciul dintre BC CSU Sibiu și Steaua București va putea fi urmărit în direct pe FRB TV (YouTube) de la ora 18:00, în cazul în care nu reușiți să ajungeți la sală.