Este weekend, și încă unul prelungit, așa că turiștii, dar și foarte mulți sibieni care schiază vor urca la Păltiniș pentru a se bucura de zăpadă. Trebuie însă să țină cont de faptul că se circulă în condiții de iarnă. Sâmbătă dimineața drumul către stațiune era acoperit parțial cu zăpadă, dar vântul puternic împrăștie neaua.

Carosabilul este partial acoperit cu zapada, sunt și zone cu polei, iar vantul spulbera zapada. Drum este deschis, dar se circula in conditii de iarna.

”În noaptea de vineri spre sâmbătă s-a actionat cu 2 utilaje (o autobasculanta cu lama si RMA si un tractor cu lama) si s-au folosit 8,25 tone material antiderapant si 0,5 tone material lichid pentru deszapezire. Deoarece in acest moment circulatia pe drumurile judetene se desfasoara in conditii de iarna rugam participantii la trafic sa circule cu atentie sporita, in special pe sectoarele de drum unde se afla utilajele de interventie si de asemenea recomandam ca masinile sa fie echipate corespunzator”, transmit reprezentanții Societății de Drumuri și Poduri din subordinea Consiliului Județean Sibiu.