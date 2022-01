A doua zi din minivacanța de ianuarie abia a început, iar Păltinișul își așteaptă turiștii. Dar, ci care urcă aici trebuie să circule cu mare atenție, pentru că drumul este înzăpezit, și tot ce curăță mașinile de deszăpezire aduce vântul înapoi.

Drumul către Păltiniș este duminică dimineața partial acoperit cu zapada. Este deschis, dar se circula in conditii de iarna.

”Se actioneaza cu o autobasculanta cu lama si RMA. Pana la aceasta ora s-au folosit 9,40 to material antiderapant si 1,5 to material lichid deszapezire. Deoarece in acest moment circulatia pe drumurile judetene se desfasoara in conditii de iarna rugam participantii la trafic sa circule cu atentie sporita, in special pe sectoarele de drum unde se afla utilajele de interventie si de asemenea recomandam ca masinile sa fie echipate corespunzator”, spun cei de la Drumuri și Poduri.