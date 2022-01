Cortul care are rolul de spațiu de așteptare pentru pacienții suspecți de coronavirus, amplasat în curtea Spitalului Județean din Sibiu, s-a prăbușit. Un cititor a semnalat cele întâmplate spunând că el și soția lui au ieșit din el cu două minute înainte să cadă. „Ce s-ar fi întâmplat dacă noi am fi fost acolo?”, a spus acesta.

Un sibian a reclamat că, duminică după-amiaza, în timp ce se afla cu soția suspectă de coronavirus la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, cortul de așteptare din curte s-a prăbușit. Bărbatul spune că au fost norocoși fiindcă, cu doar două minute înainte să cadă, au ieșit din el.

„M-aș bucura dacă ați putea informa toți pacienții care sunt în așteptare la Spitalul Județean și sunt invitați în cortul montat lână zona covid, să nu intre în el. Am fost cu soția la Urgențe și ni s-a recomandat să așteptăm acolo, iar la 2 minute după ce am ieșit din cort, acesta s-a prăbușit. Ce s-ar fi întâmplat dacă noi am fi fost acolo?”, a scris sibianul pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Din fericire, nicio persoană nu se afla în cort în momentul acela și nimeni nu a fost rănit. Reprezentanții spitalului spun că incidentul a avut loc din cauza zăpezii, fiind pusă presiune prea mare pe cort.

„Pe fondul condițiilor meteo defavorabile și a cantității abundente de zăpadă, cortul care are rol de spațiu de așteptare pentru pacienții Covid s-a deformat. Situația a fost remediată rapid, iar cortul a fost repus în funcțiune și le mulțumim colegilor de la ISU pentru sprijin și suport”, a precizat Decebal Todăriță, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.