Există „o mare incertitudine” cu privire la cât timp va rămâne inflația cu mult peste ținta Băncii Centrale Europene de aproximativ 2%, a declarat Robert Holzmann, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, într-un interviu publicat de ziarul Die Presse duminica, 23 ianuarie 2022, după cum relatează Reuters.



Inflația din zona euro a atins 5% în decembrie 2021, de peste două ori ținta BCE, dar banca o vede din nou sub 2% până în al patrulea trimestru al acestui an 2022, adică abia la sfarsitul anului in curs.

„In principiu, exista pericolul unei spirale salarii-preț”, a spus el, referindu-se la faptul că salariile nu vor putea tine pasul indicelui de inflație, oricat ar fi, ele, indexate.

Sa ne amintim ca, potrivit unei estimări preliminare publicate in 30 august 2021, de către Oficiul European de Statistică (Eurostat), rata anuală a inflației în zona euro a urcat până la 3% în august, de la un nivel de 2,2% în iulie 2021. Este vorba de un nivel al inflaţiei care depăşeşte cu mult obiectivul ţintă al Băncii Centrale (BCE) de 2%, se alarmau, pe atunci, analiştii.

Dublarea pronosticurilor de 2-3 la sută a inflaţiei la euro şi atingerea pragului de 5 % in luna decembrie 2021 , cu prelungirea in aceasta lună (ianuarie 2022) ii ingrijoreaza şi pe cei de la Banca Central Europeană întrucât acest lucru se va reflecta în creșterea prețurilor la produsele din spațiul european, inclusiv cele importate de Romania.

Mai mult, aceasta dublare a inflației la euro amână şansele de aderare a României la moneda europeană. Declaratia de joi, 19 ianuarie 2022, a ministrului Finanţelor, Adrian Caciu vorbeşte despre acest aspect:

„Mi-aş dori să nu ne mai ascundem în spatele crizelor pentru obiectivele strategice ale României. Am ajuns într-o situaţie ca deficitul de cont curent să fie mai mare decât deficitul public. Nu mai spun de puseul inflaţionist care ne-a scos din orice zona de convergenţă nominală. Eu cred că aici trebuie să avem o discuţie serioasă, instituţional vorbind, cu comitetul care se ocupă de aderarea la Zona Euro „. In plus, la jumătatea lunii decembrie 2021, Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României (BNR) a declarat, pentru Capital, că toate ţintele de aderare la moneda au fost ratate, următorul termen fiind anul 2029.