Din lipsa clienţilor pe Bălcescu au redus programul şi închid duminica.

Casele de schimb din centrul Sibiului şi-au redus programul de lucru in weekend iar unele dintre acestea au fost închise, din lipsa fluxului de clienţi. „Nu are rost să ţinem deschis duminica, pentru 20 de chitanţe pe zi, am fi in perdere”, mărturisește casiera unei case de schimb centrale. „ Au fost vremuri când am fi putut ţine deschis non-stop”, dar acum nu mai sunt turişti. Pe ei ne bazam”.

In plus, piaţa sibiană se confruntă şi cu o lipsă de dolari americani. „Nu am mai văzut dolari din decembrie!”, adaugă casiera. Moneda americană se tranzacţionează din ce în ce mai puţin la casele de schimb, din cauza restricţiilor de călătorie, in special din şi către ţările care folosesc acest tip de monedă. Reprezentantul unuia dintre lanţurile de case de schimb sibiene ne-a declarat că preferă să ţină deschise, in weekend, casele de schimb din cartiere, cu un program redus, decât pe cele de pe Bălcescu, din lipsă de clienţi.

„Ne bazam pe turişti. Dar se pare că Omicron i-a speriat şi sunt tot mai puţini, a adaugat acesta. Cursul de schimb euro-leu a fost menţinut la un nivel ridicat tot weekend-ul, la Sibiu, din data de 20 ianuarie, când a fost ultima zi bancară. Dacă înainte existau fluctuaţii de câteva procente, de la o zi la alta, de această dată cursul a fost staţionar, după cum ne mărturiseşte unul dintre operatorii de la o casă de schimb din centrul Sibiului. Casele de schimb nu au mai făcut modificări consistente la cursul euro-lei, în această perioadă, in condiţiile în care cererea şi oferta au scăzut simţitor după perioada sărbătorilor, după cum mărturiseşte alt operator din centrul oraşului.

Abia din 24 ianuarie, dupa ora 11, rata de schimb valutar euro-leu a suferit uşoare ajustări, cu o scădere de la 4,9449 lei pentru un euro, la 4,887 lei, sub pragul psihologic de 4,944, la cumpărare, de către clienţi.

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat vineri, în ultima zi bancară, un curs de referinţă de 4,9449 lei-euro şi 4,3614 lei/dolar. Moneda europeană a atins, pe 22 septembrie 2021, cel mai mare nivel din istorie, în faţa leului, la un curs de 4,9495 lei. Dolarul a rămas pe 24 ianuarie la 4,36 lei, aproape de nivelul anunţat în şedinţa precedentă de la BNR.

Pe 23 martie 2020, dolarul a atins cel mai ridicat nivel din istorie în faţa leului: 4,5316 lei.