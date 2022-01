Plafonarea prețurilor nu se face retroactiv. Se va aplica de la 1 februarie.

Plafonarea prețurilor la energie se aplică doar de la 1 februarie, a declarat, marți seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu, după ședința de Guvern. Despre facturile uriașe din luna ianuarie, ministrul a spus că furnizorii sunt obligați să le refacă.

„Astăzi am probat OUG prin care, începând cu data de 1 februarie, se fac anumite modificări în ajutorul oamenilor. Practic, pentru toți consumatorii casnici, pentru toți românii care dețin o locuință, scade plafonul de la 1 leu pe kw la 80 de bani pe kw pentru energie electrică și de la 37 de bani pe kw, la 31 de bani pe kw indiferent cât consumă. Dacă, în plus față de acest lucru consumă 500 de kw lunar și 300 de mc lunar, atunci beneficiază de o compensare suplimentară și vor plăti 68 de bani pentru energie electrică și circa 22 de bani pentru gazele naturale. Aici vorbim de toate taxele incluse. În plus față de categoriile care erau înainte în lege spitale, școli, grădinițe, universități, ONG-uri, am lărgit această schemă pentru aproape toți consumatorii non-casnici (…), cu excepția marilor consumatori de energie electrică care au beneficiat de OUG 81 pe o schemă de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, o schemă care numai anul trecut am plătit 130 de milioane de euro și pentru ei suntem în discuții să reînnoim această schemă”, a spus ministrul Virgil Popescu.

Întrebat ce se va întâmpla cu facturile pentru luna ianuarie, care în multe cazuri au fost foarte mari, Popescu a spus că săptămâna trecută a fost aprobată o OUG prin care au fost obligați toți furnizorii să refacă facturile fără luarea în calcul a plafonării și compensării.

„Nu vorbim că am aprobat ceva acum. Există acest text și el nu a fost abrogat”, a spus Popescu.

Întrebat, în continuare de ce nu s-a putut face plafonare și pentru luna ianuarie, ministrul a spus că legea nu se poate aplica retroactiv.

„Nu putem să o facem retroactiv. Dacă s-ar putea, sunt convins că și PNL, și PSD, și UDMR am fi făcut acest lucru. Din păcate, o lege nu putem să o aplicăm retroactiv Am întrebat de luna ianuarie în ședința de guvern, nu și de noiembrie și decembrie și răspunsul a fost că nu (nu se poate – n.r.), pentru că suntem deja în 25 și nu putem aplica legea pentru ceea ce este în spatele acestei date”, a mai spus Virgil Popescu.