Printre morți se numără și un copil, potrivit unui raport al Ministerului Sănătății camerunez, iar alte informații de la fața locului relatează că mai mulți copii și-au pierdut cunoștința.

Stadionul are o capacitate de 60.000 de locuri, dar, din cauza restricțiilor Covid, nu trebuia să fie plin mai mult de 80%.

Oficiali ai meciului au fost citați spunând că aproximativ 50.000 de persoane au încercat să asiste la meci.

Jurnalista Leocadia Bongben, prezentă la meci, a declarat pentru emisiunea Newsday de la BBC că a văzut agitație venind de la una dintre zonele dedicate fanilor, din afara stadionului.

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.

Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj

