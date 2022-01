Veste bună pentru români. Platforma de streaming Disney Plus va intra din vară în 42 de ţări din Europa, Africa şi Asia, inclusiv în România, potrivit unui anunţ al companiei.

Utilizatorii vor putea viziona pe Disney Plus filme şi seriale de la producători precum Disney, Pixar, Marvel, Star Wars şi National Geographic şi va include şi content de la Star, 20 Century Studios, Disney Television Studios, FX şi Searchling Pictures.

Anterior, Disney Plus era disponibilă doar în Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan şi Hong Kong, precum şi în America Latină. În India, serviciul se numeşte Disney Plus Hotstar şi este deja lider de piaţă.

Tarifele pentru abonamente nu au fost făcute publice încă, însă în SUA un abonament lunar costă 8 dolari (35 de lei).

Disney Plus se alătură astfel giganţilor de streaming precum Netflix, HBO, Amazon Prime, Vodafone TV sau MUBI.

Unul dintre cei mai mari absenţi de pe piaţa de streaming din România rămâne Apple TV Plus, care deşi este prezent în Rusia, Ucraina, Polonia, Ungaria, Bulgaria sau Republica Moldova, nu a intrat încă pe plan local.