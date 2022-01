Primarul comunei Șelimbăr, Marius Grecu, a povestit, în cadrul emisiunii „Ora Locală”, despre investițiile și proiectele demarate și realizate pe raza comunei în anul ce tocmai s-a înceiat. Acesta a mărturisit că unul dintre proiectele de suflet a fost construirea sediului ISU Smurd.

Anul 2021 a fost un an bun pentru administrația publică locală din Șelimbăr, potrivit primarului Marius Grecu. S-au continuat proiectele începute în 2020, au fost demarate altele noi și realizările au contituat să apară. Sediul ISU Smurd a fost inaugurat tot anul trecut.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Anul 2021, pentru administrația publică locală din Șelimbăr a fost un an bun, din punct de vedere al implementării proiectelor. Am demarat o serie de proiecte, am finalizat o serie de proiecte începute în anul 2020. În 2021, proiectul meu de suflet și al comunității șelimbărene țin să cred că este sediul ISU Smurd. Este un obiectiv de care comunitatea noastră avea nevoie, timpii de răspuns ai ambulanțelor în caz de nevoie s-au redus considerabil, în 5 minute ajunge salvarea la Veștem, cea mai îndepărtată localitate din comuna noastră și acesta este un lucru bun pentru că, într-adevăr, în acest sediu ISU își desfășoară activitatea niște profesioniști”, a spus primarul Marius Grecu.

Proiectele noi nu au încetat să apară, drept dovadă pe raza comunei se construiesc două grădinițe, dar și o creșă, primul proiect de acest gen în mediul rural finanțat prin Compania Națională de Investiții (CNI).

„Referitor la proiectele noi demarate anul trecut, cred că suntem singura administrație locală din mediul rural la nivelul județului Sibiu care are în perspectivă construirea de noi instituții de învățământ. Avem în derularea construcția grădiniței de pe Doamna Stanca, am demarat procedurile pentru licitația de atribuire de lucrări pentru grădinița din Cartierul Tineretului și suntem singura comună din țară care are prinsă pe lista de investiții a CNI-ului, o să fie prima creșă din mediul rural, tot în Cartierul Tineretului”, a adăugat Marius Grecu.

Interviul cu primarul comunei Șelimbăr poate fi urmărit mai jos: