Sibiul este un oraș al profesioniștilor. O mulțime de persoane care au crescut și au studiat aici au ramas si au ajuns, după ani de muncă, să fie apreciați la nivel internațional. La Kromberg&Schubert, producătorul german de cablaje și sisteme electrice pentru industria auto, lucrează oameni de acest gen – bine pregătiți și motivați, mereu la curent cu noile tendințe din domeniul automotive. În Centrul de Cercetare-Dezvoltare din municipiul Sibiu există un colectiv format din peste o sută de specialiști în domeniul sistemelor electrice, care dezvoltă proiecte inovative ce ajung in platformele tehnice ale producătorilor auto germani.

Centrul de Cercetare-Dezvoltare de la Kromberg&Schubert din Sibiu a fost înființat în urmă cu 16 ani, iar aici muncesc, în prezent, unii dintre cei mai vechi angajați. Vorbim despre „veterani” în domeniu, care au crescut o dată cu compania.

Prima femeie din Centrul de Cercetare-Dezvoltare din Kroschu

Liliana a fost prima femeie angajată în Centrul de Cercetare-Dezvoltare din Sibiu. Pregătirea sa profesională și dorința de a învăța mereu au propulsat-o la cârma unei echipe de proiectanți. Deși activează într-un domeniu al bărbaților, cu un profil mecanic, sibianca spune că și-a setat obiectivele necesare astfel încât să reușească în toți acești ani.

„Lucrez în Kromberg&Schubert de aproape 15 ani și am avut ocazia și privilegiul să fiu prima angajată de sex feminin în cadrul departamentului Cercetare-Dezvoltare Sibiu. Eu sunt responsabilă de partea de 2D, adică partea de desen, fiind Teamleader. Colaborăm cu alte două echipe in proiectele pentru Audi, cu partea de electric și cu partea de 3D. Noi pregătim documentația, desenele care practic ajung în final, dupa aprobarea de la client, în locatiile de producție”, spune Liliana Gonciulea.

Sibianca este parte din colectivul de la Kroschu din 2006. Era proaspăt absolventă atunci când a venit la un interviu și a decis să rămână. Pe atunci nu știa că aici va reuși să se dezvolte personal, aici va crește și aici își va forma o experiență profesională incontestabilă

„În liceu am fost la profilul Informatică, apoi am urmat studiile la Facultatea de Inginerie. Am avut rezultate foarte bune în anii de studiu, am fost șefă de promoție. După terminarea facultății, am avut un prim job, unde am lucrat 8 luni ca inginer proiectant. Proiectam diverse dispozitive, era interesant, doar că partea de salariu era slabă. Atunci am ales să schimb locul de muncă, oscilam între Kromberg & Schubert sau să fiu asistent universitar. Aș fi urmat partea universitară, dar domnul Codreanu (managerul departamentului) m-a făcut să mă răzgândesc. Dupa interviu am primit oferta salarială, foarte atractivă”, își amintește Liliana despre începuturile în Kroschu.

Chiar dacă ar fi putut lucra în străinătate, iar ofertele altor firme au venit de-a lungul anilor, Liliana nu le-a luat în calcul. La Kromberg&Schubert a avut posibilitatea să învețe limba germană, a urmat diverse cursuri, a participat la delegații în străinătate și a simțit mereu sprijinul superiorilor. Firma i-a oferit tot ce a avut nevoie, motiv pentru care nu își dorește să lucreze în altă parte.

„Toate specializările pe care le-am făcut au fost oferite de firmă. Firma investește în angajați, mai ales dacă ai rezultate bune. Nu am avut nici măcar o intenție să merg în altă parte la un interviu. Am rămas fidelă companiei. Dacă eu mă simt ok, mi-am găsit locul, am ajuns și din punct de vedere profesional la un statut, am o vechime, nu a existat niciun motiv să zic că plec. Au fost diverse situații, cu suișuri, coborâșuri, dar nu m-am gândit niciodată să renunț. Ca femeie, nu pot zice că este ușor să lucrezi într-un domeniu prioritar bărbaților. Este un profil mecanic, automotive, dar e frumos. Ai parte de împlinire. Am reușit multe în 15 ani”, spune Liliana Gonciulea.

Sibienii de la Kroschu, traineri pentru angajații din Brazilia și China

Profesioniștii sibieni de la Kromberg&Schubert Sibiu au reușit să se facă remarcați, motiv pentru care au ajuns în diferite locații pentru a le face training-uri angajaților de acolo. Oamenii de la Kroschu Sibiu spun că firma le-a oferit oportunități de dezvoltare și avansare.

Andrei Bogati este unul dintre „veteranii” Centrului de Cercetare-Dezvoltare, având o vechime de 12 ani în firmă.

„În facultate, din anul 1 am făcut o practică la o firmă de calculatoare, după care în anul 2 la o firmă producătoare de magneți, în anul 3 am fost la un alt producător automotive pe partea de marketing, după care din anul 4 am început să lucrez part-time în domeniu, dar am fost pe partea de achiziții. Nefiind tocmai Inginerie, am trecut pe zona de proiectare, producție. Era interesant, puteam să-mi pun anumite idei în aplicare, dar mă loveam tot timpul de anumite obstacole. În vara anului 2009, la terminarea facultății, am auzit de la un coleg care a aplicat aici, la Kromberg&Schubert. Mi-am zis că pentru mine ar fi potrivită partea de proiectare. Îmi aduc aminte că vineri am fost la interviu, iar luni am avut deja oferta”, povestește sibianul.

Andrei spune că, în ultimii 12 ani, industria s-a schimbat major. De la motoarele cu ardere interna mari, am ajuns cu pași repezi la motorizare hibrida, iar în prezent sectorul de propulsie electrică este în dezvoltare accelerată.

„Eu am fost dintotdeauna pe partea de proiecte Volkswagen. Am început în zona de electric, era un pic mai dificil, era la început în 2009, se descopereau procese, relația cu partenerii din Germania era și ea la început, după care în timp am început să colaborăm tot mai mult, să intrăm în teme tot mai specifice. De la început am fost încadrat drept Inginer Proiectant Electro-Mecanic. După 2 ani mi s-a oferit oportunitatea să devin Teamleader pe zona de Electric. Atunci eram 8 colegi, a fost o provocare, pentru că erau oameni mult mai vechi în firmă. Din 2016 s-a mai schimbat o dată structura, iar din zona de Electric, am ajuns să preiau toate cele trei softuri. Mai mult mă ocup de partea de management de proiect. Am și un master în acest domeniu. (…) Provocări sunt tot timpul, domeniul este dinamic, mereu apar schimbări, iar noi încercăm cumva să urmărim tendințele din industrie. E un domeniu care se schimbă foarte mult, am trecut de la sisteme electrice simple la sisteme electrice complexe care inglobeaza si palierul de transmitere date in format Can-Bus. Acum trecem pe sisteme cu propulsie electrica. Sistemele electrice se dezvolta, dacă înainte erau poate 1.000 de conductori in sistemul electric, acum sunt 2.000. Am început să primim teme tot mai complexe, nu mai suntem un back-office, ci suntem un partener demn de colaborare inca din faza de concept cu colegii din Germania. ”, spune acesta.

În ultimii ani, Andrei a reușit să călătorească foarte mult în interes profesional. A avut multe delegații în Germania, dar și în țări precum Brazilia și China, acolo unde a fost delegat să instruiască angajații Centrelor de Dezvoltare-Cercetare. „De-a lungul timpului am avut delegații în Germania, inițial pe partea de suport, de școlarizare pe Electric, după care am avut ocazia să ajung și în Brazilia pentru a-i învăța pe cei de acolo să utilizeze soft-ul pe care îl folosim noi. Am fost de două ori în China pentru Kroschu, acolo unde exista un Centru de Dezvoltare relativ nou în zona de Nord a Chinei, dar mai este unul și în Sud care se ocupă de aceleași teme ca și noi. Am fost în ambele locații pentru training”, spune acesta.

Kromberg&Schubert se ocupă cu proiectarea și producția sistemelor electrice pentru autoturisme și autocamioane, având locații în special în Europa. În Sibiu firma există de peste 16 ani, iar colectivul s-a dezvoltat pe mai multe paliere, ajungând la peste 200 de specialiști care își desfășoară activitatea.

„Aspectele care ne-ar putea diferenția de alte companii din acest domeniu sunt zona de atenție și de efort depus pentru toți colegii care ni se alătură, începând cu zona de studenți care au intrat in programul de practică, apoi au venit pe zona de part-time și colegii care sunt full-time. Partea de practică am început-o acum 12 ani și avem colegi care sunt alături de noi de un număr consistent de ani. Modul de abordare, de relaționare în echipă, dar și intre echipe/ mini-grupele de activitate duce la o apropiere între colegi: unii dintre ei își sunt nași, alții s-au căsătorit în firmă, 6 familii s-au format cu colegi care sunt în firmă, si peste 40 de copii ai angajatilor nostri s-au născut de-a lungul acestei istorii în Sibiu”, spun reprezentanții companiei.

Krombert&Schubert a reușit să gestioneze pandemia cât se poate de bine. Angajații firmei din Sibiu au fost in scurte perioade de șomaj tehnic. Mulți dintre angajați au putut lucra de acasă, iar compania a pus mereu pe primul loc bunăstarea angajaților. Mai mult, în perioada următoare, echipele de proiectanți din Centrul de Cercetare-Dezvoltare sub leadershipul dlui Cristian Codreanu își vor continua dezvoltarea numerică cu accent pe proiectele noi prin integrarea unor specialiști și tineri studenți/absolvenți care parcurg programul de mentorat și internship.