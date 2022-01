Majorarea taxelor din piețele sibiene s-a transformat în cel mai discutat proiect dintr-o ședință de consiliu local. Acesta a fost în pericol de a fi scos de pe ordinea de zi, dar explicațiile directorului Piețe S.A. i-a convins totuși pe consilieri la un vot ”pentru„. Asta după o oră de întrebări, răspunsuri și explicații.

Proiectul de hotărâre pentru majorarea tarifelor în piețele din Sibiu a scos la iveală o serie de lipsuri ale societății. Comisia de comerț și servicii publice din cadrul consiliului local a dat aviz negativ proiectului și a cerut retragerea lui de pe ordinea de zi.

VEZI AICI DETALII DESPRE PROIECT ȘI MOTIVAȚIA CONDUCERII PENTRU MAJORAREA TAXELOR

Directorul Piețe S.A, Teodor Birț, a fost chemat la ședința consiliului local pentru a prezenta motivațiile creșterii tarifelor și planurile de dezvoltare.

”Am fost pe pierdere”

Birț a explicat faptul că majorarea prețurilor la gaz, electricitate, salubrizare este unul dintre motivele necesității unor tarife majorate. În plus, anul 2020 când piețele au fost închise pentru o perioadă a însemnat pentru societatea sibiană încheierea anului pe minus. ”Acum doi ani am avut pierderi. Din cauza pandemiei, a creșteri constante de prețuri. Anul trecut am reușit să acoperim o parte din aceste pierderi, iar anul acesta sper să îl încheiem pe plus și să ne acoperim cheltuielile. Aceste lucruri nu se pot face decât prin această majorare. În plus este necesară și pentru fundamentarea bugetului pe anul 2022, să știm pe ce încasări ne bazăm”, a explicat Teodor Birț.

Directorul spune că o altă sursă de venit, dar cu sume mici, este din amortizare. ”Anul acesta vorbim despre 160.000 de lei, ceea ce este puțin. Cu acești bani vom schimba vitrinele din hala de brânzeturi care sunt vechi de 18 ani”, spune Birț.

Reduceri de personal, fără bani de investiții.

Teodor Birț le-a explicat consilierilor locali că pentru a ține cheltuielile sub control a fost nevoit să reducă din personalul societății. ”Din 2017 am tot făcut reduceri de personal. Acum avem 69 de angajați. Salariul mediu este de 3356 de lei brut, iar 21 dintre angajați sunt încadrați cu salariul minim pe economie. Acești oameni nu primesc în plus niciun bonus, tichete de masă sau vacanță, pentru că nu ne permite legea”, spune Birț.

Raul Apostoiu, consilier local din partea USR, a întrebat despre planurile de viitor ale Piețe S.A. și despre investițiile avute în vedere. Răspunsul nu a fost tocmai pe placul său, pentru că aceste planuri nu există, cel puțin din banii societății. ”Investiții putem face din profit, despre care nu poate fi vorba anul acesta, pentru că dacă va fi, va fi unul mic. Apoi, din banii de amortizare am spus că vom schimba vitrinele. Fonduri europene nu putem lua pentru că așa este legea, avem același cod CAEN ca o agenție imobiliară și din această cauză ne este imposibil să accesăm. Apoi împrumuturile bancare nu ar fi o soluție, pentru că nu am putea susține dobânzile și ratele. Singura soluție este investiția de la bugetul primăriei. Am discutat în acest sens cu doamna primar, iar anul acesta se fac pași în această direcție”, a explicat Birț.

VEZI AICI CE SCHIMBĂRI VOR FI ADUSE PIEȚELOR DIN SIBIU ȘI CE SE VA CONSTRUI

Ora de discuții s-a încheiat în note bune, consilierii locali au fost mulțumiți de explicațiile date de Teodor Birț, așa că nu au retras proiectul pentru majorare tarifelor din piețe de pe ordinea de zi și au votat în unanimitate. Dar, Birț va trebui să facă o vizită prin piețele Sibiului alături de consilierii PNL pentru a vedea ce nu e bine și se poate îmbunătăți.