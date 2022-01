Cu un parcurs excelent în prima parte de campionat și cu gândul la promovare, FC Hermannstadt, este primul club din Liga a II-a care a mers în cantonament în 2022.

Elevii lui Marius Mălădărășanu se află de vineri, 28 ianuarie 2022, în Antalya, acolo unde au fost programate și patru meciuri amicale.

25 de jucători are Măldărășanu la dispoziție în stagiul de pregătire din Turcia

Echipa sibiană a deplasat în Turcia un lot format din 25 de jucători, conform celor transmise de club.

Noutățile față de lotul din prima parte a sezonului sunt reprezentate de Andrei Blejdea (ex ”U” Cluj), Ionuț Biceanu (ex Concordia Chiajna), Daniel Paraschiv (ex FC Voluntari, venit sub formă de împrumut de la CFR Cluj), Ioan Hora (ex UTA) și Gabriel Șerban (ex Astra). Totodată, lotul a fost completat cu trei jucători de la echipa secundă a clubului, portarul Călin Grecu, mijlocașul Ianis Gîndilă și Cosmin Bucuroiu. Gîndilă a prins un meci în acest sezon, iar Bucuroiu a fost utilizat în trei partide, relatează ProSport.

Lotul de jucători pe care FC Hermannstadt l-a dus în Antalya:

portari: Ionuț Pop, Vlad Muțiu, Călin Grecu;

fundași: Gheorghe Tomșa, Alexandru Pantea, Florin Bejan, Ionuț Stoica, Paul Antoche, Saeed Issah, Raul Opruț;

mijlocași: Baba Alhassan, Mino Sota, Petrișor Petrescu, Silviu Balaure, Ionuț Năstăsie, Alexandru Oroian, Călin Popescu, Andrei Blejdea, Gabriel Șerban, Ionuț Biceanu, Ianis Gîndilă;

atacanți: Cosmin Bucuroiu, Valentin Buhăcianu, Ioan Hora, Daniel Paraschiv.

Clubul a anunțat oficial despărțirea de Lucian Buzan, Andrei Lungu, Andrei Sîntean, Alexandru Vodă, Mirel Bolboașă și Stjepan Plazonja. FC Hermannstadt n-a comunicat nimic despre dispariția din lot a atacantului olandez Stanley Elbers.

Din delegația echipei sibiene fac parte și Marius Măldărășanu (antrenor principal), Laurențiu Costache, Marian Rada (antrenori secunzi), Florin Berța (antrenor cu portarii), Dragoș Rusu (medic sportiv), Georghe Halmaghi, Mircea Fățan (maseuri), Sergiu Coc (preparator fizic), Dănuț Coman (președinte executiv) și Radu Neguț (manager sportiv).

Patru amicale programate în cantonamentul din Turcia

În stagiul de pregătire din Turcia, FC Hermannstadt va disputa patru meciuri amicale după următorul program:

1 februarie – Saburtalo (prima ligă din Georgia)

4 februarie – Valmeira (prima ligă din Letonia)

7 februarie – Vardar Skopje (prima ligă din Macedonia de Nord)

9 februarie – Khimki (prima ligă din Rusia)