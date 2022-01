USR Plus a rămas în weekend fără un membru important în filiala Cisnădie. Asta după ce Alexandru Gheorghiu a anunțat public că își dă demisia din funcția de consilier local.

Unul dintre cei mai activi membri ai USR Plus, a anunțat duminică faptul că a decis să își dea demisia din Consiliul Local Cisnădie. Alexandru Gheorghiu spune că face acest gest pentru că este dezamăgit de faptul că ședințele de Consiliu Local sunt doar un balet procedural prin care se trec hotărâri cu viteza celor care nu se vor deranjați în planuri.

Iată mesajul public al acestuia:

Acum un an am depus un jurământ în calitate de consilier, cu idealuri înalte și poate cu ceva naivitate, visând să schimb lumea din jurul meu.

📚 A fost un an în care m-am implicat intens în multe direcții. Împreună cu ceilalți consilieri USR am citit legislația, am participat la cursuri, am studiat proiectele de hotărâri, doar din dorința de a face cât mai bine lucrurile pentru care cetățenii Cisnădiei ne-au acordat votul.

😞 Vă mărturisesc că din cauza actualei configurații politice și a unei administrații foarte slabe mi-a fost aproape imposibil să realizez ce mi-am propus. Până la urmă nici nu cred că este vorba despre politică, ci mai degrabă despre oameni, oameni care nu reușesc să treacă peste orgolii, propriile interese și competența redusă. Sunt și câteva persoane implicate, care muncesc și au apreciat efortul meu, dar sunt prea puține pentru a înainta.

Ședințele de Consiliu Local sunt doar un balet procedural prin care se trec hotărâri cu viteza celor care nu se vor deranjați în planuri.

Am început mandatul de consilier plin de entuziasm, încercând să abordez problemele pe care le consider foarte importante pentru Cisnădie, transportul public deficitar, lipsa creșelor de stat, salubritatea, situația străzilor private din cartierul Arhitecților, etc. De fiecare dată am primit refuzuri mai mult sau mai puțin diplomatice, de la „ne-am gândit și noi, dar este complicat”, până la „este o idee foarte bună, dar nu vrem să ne asociem cu USR-ul”.

Văzând că nu există deschidere pentru a rezolva probleme majore, am încercat să rezolv problemele punctuale, aparent mai mici, ale cetățenilor din cartierul Arhitecților.

🏠 Spre exemplu, am încercat să găsesc o soluție pentru accesul auto/pietonal la blocul construit în câmp în spatele cofetăriei Mândra. Acest bloc este construit efectiv pe str. Petre Antonescu, dar în realitate strada se oprește la 200 m de bloc. La urbanism mi-au arătat o harta unde Petre Antonescu continua până în dreptul blocului și mi-au spus că este problema oamenilor care au cumpărat în cunoștință de cauză dacă strada nu este amenajată în nici un fel.

🧹 Am cerut informații despre contractul de curățenie stradală și am aflat cu stupoare că în cartier se face curățenie de 3 ori pe săptămână. Patronul firmei nu cunoștea termenii contractuali, iar la primărie nu a interesat pe nimeni faptul că firma trece doar ocazional sau deloc prin zonă. După discuția purtată cu patronul firmei s-a făcut curățenie pe câteva străzi, dar de atunci rar am auzit că s-au mai făcut văzuți prin cartier.

💡 Iluminatul public reprezintă o altă problemă a cartierului. Am cerut să se pună la dispoziția cetățenilor un număr de telefon pentru sesizarea deranjamentelor (becuri arse, stâlpi cu probleme etc). Răspunsul a fost că cetățenii nu pot trimite sesizări direct la firma care se ocupă de iluminatul public, dar pot să facă sesizări către departamentul tehnic. În cele din urmă am primit un număr de telefon la care să apelez, dar mi s-a spus că nu poate fi oferit direct cetățenilor. Am făcut un recensământ al becurilor arse și am trimis o sesizare, o parte dintre ele au fost schimbate, altele încă așteaptă.

Acestea sunt doar câteva exemple care și-ar fi putut găsi rezolvarea dacă actuala administrație ar fi lucrat în folosul cetățeanului.

Pentru un om ca mine care este obișnuit să muncească și să se vadă rezultate concrete în urma lui este frustrant să văd cum probleme banale ale cetățenilor nu își găsesc rezolvarea pentru că efectiv nu se dorește.

🗳 Nu am candidat pentru a avea vreun beneficiu material sau de orice altă natură, ci efectiv pentru a ajuta comunitatea din care fac parte. Oricât de multe aș face, am senzația că scopul pentru care m-am implicat nu poate fi atins și simt că dezamăgesc o parte din electoratul care și-a pus speranțele în mine.

Îmi pare rău să vă spun că mi-am prezentat demisia din calitatea de consilier local. Voi continua acest maraton pentru comunitate alături de colegii mei din USR pentru că sunt printre puținele persoane care vor cu adevărat să facă ceva pentru binele cetățenilor acestui oraș. Îi voi da șansa de a deveni consilier local unui alt coleg din cadrul filialei cu speranța că va avea mai multe realizări decât am izbutit eu.

Vă stau la dispoziție ca și până acum, așa că nu ezitați să mă contactați dacă aveți probleme ce țin de administrație.

🙏 Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în acest an.