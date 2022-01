Aproape doi ani şi 14 sculpturi mai târziu, una dintre operele sale a ajuns să fie apreciată tocmai în China, după ce a fost selectată pentru a noua Bienală Internaţională de Artă de la Beijing, o expoziţie care prezintă lucrările a mii de artişti din peste 100 de ţări.

Sculptura, denumită „Unto the Third Wave” („Până la al treilea val”), prezintă o femeie care primeşte un vaccin pentru COVID-19 de la o pereche de mâini suspendate. Ngwerume a creat-o în iunie anul trecut, chiar înainte ca un al treilea val de pandemie să lovească ţara. „Când am auzit că se apropie un al treilea val, l-am numit Unto the Third Wave. Voiam să încurajez oamenii – să ne vaccinăm, să ne pregătim pentru tot ce urmează şi pentru alte variante”, spune el, citat de The Guardian.