Liberalul brașovean Bogdan Pintilie, care a postat o fotografie „pamflet” cu viceprimarul USR Flavia Boghiu, în care aceasta apare cu un ochi vânăt, și-a anunțat demisia din partid, în fața unui val de critici, fiind acuzat că instigă la violență.

Bogdan Pintilie a postat pe Facebook o fotografie în care viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu, apare cu un ochi vânăt, imaginea fiind modificată.

Pintilie a scris în dreptul postării „Prinde bine rozul peste tot”, aluzie la faptul că Boghiu avea în fotografie părul roz și ochiul vânăt.

Liberalul a atenționat că „acesta este un pamflet”, însă mulți internauți l-au criticat.

După un val de critici, Bogdan Pintilie și-a cerut scuze și a retras postarea de pe Facebook.

„Îmi cer public scuze doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri (duminică – n.r.), postare pe care am și șters-o, tot ieri. De asemenea, îmi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime ale violenței de orice fel și care au văzut postarea mea. Deși poza nu îmi aparține și am scris în textul postării că este un pamflet, regret ca fost interpretată greșit și că am atins un subiect atât de sensibil, cu care foarte multe femei se confruntă. Întrucât subiectul a fost exploatat politic, am decis să demisionez din PNL, până la clarificarea acestei situații”, a spus liberalul.