Principalele modificări pentru persoanele fizice

La energia electrică, prețul final plafonat coboară la 0,80 lei/kWh, de la 1 leu/kWh, deci nimeni nu va plăti în final mai mult indiferent de ce preț are în contract. Suplimentar, dacă va avea un consum de maximum 515 kWh în februarie și 570 kWh în martie – niveluri de consum mai mari decât ce prevedea legea până acum, va primi și o compensație. Compensația este de maximum 0,29 de lei/kWh, și ea se acordă până la un nivel al prețului de 0,68 lei/kWh. Așadar, prețul final plafonat și compansat nu poate scădea sub nivelul de 0,68 lei/kWh, pentru cine are un preț mai mare de contract. Reducerile se acordă fiecărui client, pe factură, și sunt evidențiate corespunzător, relatează Economica.net

La gaze naturale, prețul final plafonat, cu tot cu tarife și taze, scade de la 0,38 lei/kWh, la 0,31 lei/kWh (dintre care 0,20 lei/kWh prețul gazului-marfă, deci nimeni nu va plăti în final mai mult, indiferent de ce preț are în contract. Suplimentar, dacă va avea un consum, în februarie, de cel mult 351,17 metri cubi (sau 3.722,40 kWh) și, în martie, de 325,71 metri cubi ( sau 3452,49 kWh), va primi și compensare. Pragurile de consum sunt mai mari decât cele stabilite în legislația dinainte de 1 februarie. Compensația este de 40% (creștere de la 33%) dar doar din prețul gazului-marfă din factură (fără tarifele de rețea și taxe). La fel, reducerile se acordă direct, în factură. Prețul maxim, după toate reducerile, nu poate scădea sub nivelul de 0.125 lei/kWh.

Principalele modificări pentru companii

Principala modificare se referă la plafonarea prețurilor pentru consumatorii non-casnici, atât la energgie electrică, cât și la gaze naturale. Dacă până acum reduceri doar firmele mici, ONG-urile și instituțiile, de la 1 februarie și până la 31 martie va fi plafonat prețul la energie și gaze pentru toate frimele, mai puțin câțiva mari consumatori care beneficiază de alte scheme de sprijin dedicate.

Astfel, plafoanele aplicate persoanelor juridice vor fi de 1 leu/KWh în cazul energiei electrice și 0,37 lei/kWh în cazul gazelor, prețuri finale, cu toate tarifele și taxele.