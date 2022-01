Români de succes. Un bărbat a investit cinci mii de dolari în criptomonede și a câștigat un milion.

După ce a încercat diverse moduri de a face bani în online, fără succes, Vlad Stoica a hotărât în 2018 să intre pe piața criptomonedelor. Primii bani investiți au fost 200 de euro, pe care i-a înmulțit ulterior. Acesta recunoaște că pe lângă noroc, un ingredient foarte important pentru succes în acest domeniul este și documentarea, scrie Digi24.

Declarațiile investitorului de succes, Vlad Stoica

„Eram în academia de poliție, eram student și un coleg mi-a spus că a văzut un articol de știri că un anumit băiat s-a îmbogățit și și-a schimbat viața prin criptomonede. Practic toată suma pe care am investit-o vreodată în crypto a fost 4-5.000 de dolari și câștigul total undeva peste un milion de dolari. După care doar am reinvestit din profituri, adică nu am mai adăugat bani de la mine.”