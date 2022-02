Medicul cardiolog Sorina Fiat a fost înregistrat în timpul unei convorbiri telefonice cu fiica unui fost pacient. Medicul a jignit-o pe fiica pacientului, după ce aceasta a insistat în numeroase rânduri asupra faptului că medicul nu și-a făcut datoria. Înregistrările au fost făcute publice, iar un nou scandal a planat asupra Spitalului Județean Sibiu. Avocatul Sorinei Fiat a povestit pentru Ora de Sibiu partea de adevăr a medicului cardiolog.

Sorina Fiat a fost contactată de Ora de Sibiu pentru a-și spune punctul de vedere față de înregistrările care au ajuns în spațiul public. Avocatul acesteia însă este cel care a oferit informațiile:

”Joi, în data de 27 ianuarie, fiica pacientului a sunat-o prin centrala spitalului, pe doamna doctor, recomandându-se ca fiind fiica unui pacient. Tatăl doamnei respective fusese pacient al spitalului, dar fusese externat în urmă cu două săptămâni. Ajunsese la spital cu o problemă la inimă care nu poate fi corectată decât chirurgical, act medical care nu e de competenta doamnei doctor si care nu constituie o urgenta medicala. A fost externat cu starea ameliorata, pacientul si familia fiind îndrumati către un astfel de consult, la un medic chirurg cardiolog, cu multumiri repetate din partea pacientului si fiicei acestuia. Cât timp pacientul a fost internat pe secția cardiologie, prin centrala telefonica a spitalului, doamna doctor Fiat a ținut legătura cu familia și s-au oferit informațiile despre starea de sănătate a pacientului. Li s-a explicat ca problema medicala poate recidiva oricand, in lipsa interventiei chirurgicale. După două săptămâni de la externare fiica a pacientului a revenit cu telefon la spital, ca si cum tatal acesteia ar fi fost inca internat. Aceasta i-a spus doamnei doctor că a luat legătura cu un chirurg, iar acesta i-a spus ca trebuie efectuat un RMN. In aceste conditii, fiica insista că doamna doctor să îi facă acest RMN, de îndată. I s-a explicat că domnul nu mai este pacient, ca trebuie să vină la cabinet la consultatie, unde i se va putea da o trimitere pentru investigație. Convorbirea a fost intrerupta de urgentele medicale in progres. Fiica, nemulțumită, ulterior a dat zeci de telefoane amenințând asistenta doamnei doctor ca va veni peste ea, inclusiv că îi va distruge cabinetul. Apelurile telefonice au fost numeroase, in cursul serii de vineri. Alertata de asistenta, doamna doctor, desi se afla acasa, dupa un serviciu de garda obositor, a sunat fiica pacientului, pentru a înțelege motivul nemulțumirilor. In aceste convorbiri, in mai multe randuri a primit amenintari si jigniri, intr-o adresare personala nepermisă. Ca urmare a acestor telefoane doamna doctor a sunat la 112 si a anunțat incidentul precum si temerea sa fata de amenintarile exprimate. Discutiile telefonice au continuat cu fiica pacientului , in mod provocator, astfel ca, urmare a intregii situatii stresante si jignitoare, doamna doctor și-a ieșit din fire si a reactionat in limbajul fiicei pacientului. In spatiul public au fost livrate doar partile din convorbiri care au servit interesul fiicei pacientului ori celor din anturajul acesteia care au orchestrat toata aceasta tracasare. In mod evident, totul a fost premeditat, s-a urmarit tracasarea doamnei doctor, intr-o seara de vineri, dupa o saptamana extenuanta, invocandu-se o situatie medicala in care tratamentul asigurat pacientului a fost ireprosabil.

ÎIn realitate, pretinsul scandal nu are legatura cu activitatea spitalului, nu pune in discutie un act medical, iar fiica pacientului nu avea nici un drept sa pretinda, pentru tatal sau, care nu mai era internat, nici informatii-confidentiale, nici reprosuri pentru un act medical care nu intra in competenta doamnei doctor, nici programari prin telefon, iar abordarea unui limbaj mai putin academic, ajustata limbajului fiicei pacientului, a reprezentat o scapare provocata si urmarita. Numeroasele apeluri, amenintarile si jignirile fiicei pacientului chiar se incadrau intr-un comportament lipsit de bun simt, cu conotatii chiar penale…

In mod ciudat, in ultima convorbire a fiicei pacientului cu doamna doctor, aceasta si-a cerut scuze si iertare, regretand intreaga situatie, fără a se intelege aceasta schimbare de atitudine…ulterior s-a vazut ce se urmarea in realitate”, spune avocatul.