Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat, marți, că avem în față 10 zile dificile în privința pandemiei de SARS-CoV-2.

Întrebat dacă suntem pe platou, Alexandru Rafila a spus că avem în față încă 10 zile dificile, dar sistemul medical este pregătit, deși are limite.

„Avem încă în față încă circa 10 zile dificile. (…) Orice sistem are niște limite, cel românesc, poate cu atât mai mult, pentru că el nu este uniform distribuit în toată țara. Sunt situații diferite de la județ la județ, dar atât cât am putut să ne pregătim, ne-am pregătit și cu resurse terapeutice, și cu alocarea unui procent de 20 % din paturile de spital și, lucrul care cred că este tot foarte, foarte important este că acordăm o foarte mare atenție tuturor pacienților. Nu mai facem acea greșeală o consider majoră în care, practic, oamenii cu alte patologii au avut interzis în spitale”, a spus ministrul Sănătății, la TVR 1, relatează Mediafax.

Întrebat dacă vom ajunge la 70.000 de cazuri zilnice, Rafila a spus că nu crede în acest lucru, însă este convins că vor fi zile, săptămâna viitoare, în care vor fi peste 50.000 de cazuri noi zilnice.

„Personal nu cred că vom ajunge la 70.000 de cazuri înregistrate zilnic, dar probabil că săptămâna viitoare vom avea peste 50.000 de cazuri în câteva dintre zile, după care se va intra pe un trend crescător. O să vă spun că am urmărit cu foarte mare atenție informațiile de la Organizația Mondială a Sănătății (…). Informațiile pe care le avem noi este că această creștere continuă, dar cu viteză mai mică, reducerea vitezei de creștere este primul semn că ne apropiem de un platou care probabil că va fi înregistrat pe parcursul săptămânii viitoare”, a mai spus Rafila.