Unii bărbați repară mașini. Alții lucrează în construcții, iar alții sunt directori la multinaționale. Radu dansează. Și se dezbracă. Pe muzică. Adică face striptease. Și face asta pentru că la un moment dat era mult prea timid. Apoi l-a prins mirajul scenei, iar dansul a devenit parte din viața lui. Chiar și când s-a angajat la o firmă și chiar după ce s-a căsătorit. Ba mai mult, atât mama cât și soția îl sprijină în meseria de dansator.

Radu Ilincăi Mihai are 36 de ani și este sibian get beget. În copilărie era un băiat timid, iar pentru a-l impulsiona, mama sa l-a înscris la baschet. Apoi, a început să meargă la sală. Atunci i-a spus cineva că ar trebui să se facă striper. ”Mi-a spus cineva că dacă tot umblu în chiloți, să mă fac striper. Aveam un coleg și prieten bun cu care mergeam la sală, care a început să danseze în cluburi undeva prin anul 2005. De un Halloween m-am mascat în pușcăriaș și am dansat pe o boxă. Și așa a început totul”, își amintește Radu.

Radu a înființat o trupă de dans împreună cu alți trei prieteni. Apoi au rămas doi, ca în final Radu să fie singurul care a continuat cariera pe acest drum.

Încă se mai rușinează

Dansul a intrat în viața lui Radu ca o necesitate. Era timid și a crezut că așa va scăpa. ”Pe lângă baschet, unde am învățat alte lucruri, am crezut că dacă voi urca pe o scenă, în fața atâtor oameni și voi face și striptease, voi scăpa de timiditate. La început roșeam și aveam emoții incredibile. Dar apoi am învățat să le controlez, să controlez mișcările și interacțiunea cu doamnele din public. Dar, timiditatea nu mi-am învins-o total pentru că și înainte să mă căsătoresc, deși dansam de ceva ani, roșeam dacă interacționam cu o domnișoară”, spune Radu.

Striperul spune că rolurile pe care le joacă pe scenă îi sunt de ajutor. ”Mereu am fost puțin ascuns. Ori în spatele unor ochelari de polițist, ori a unei șepci, ori am fost pictat pe față. Astfel parcă pot fi mai în largul meu, pentru că, cumva, nu sunt eu acolo, e un personaj”.

Stripteas-ul a evoluat

Radu spune că cerințele publicului s-au schimbat în timp, iar ceea ce era în 2007 atunci când a început el să danseze, nu mai este valabil acum. ”Acum, dacă cineva vrea să vadă un bărbat care arată bine merge la sală. Atunci însă show-urile de acest gen erau foarte savurate și din această prismă. Atunci nu conta dacă te mișcai foarte bine, dacă dansai bine. Conta să te dezbraci, dar totul până la o limită. Așa este și acum, dar publicul pune accent și pe elementele artistice, vor un show complex, nu doar să își dai cămașa jos”, spune sibianul.

Radu impune limite domnișoarelor cu care interacționează în timpul spectacolului. ”Sunt fete care doresc să te atingă. Dar, în timp, am învățat să controlez aceste lucruri. Le permit atât cât îmi doresc și cât consider că este necesar. Nu merg niciodată la extreme, eu sunt cel care controlează. Dar, interacțiunea este necesară, pentru că de felul în care se implică publicul depinde succesul spectacolului”

Striptease la un azil de bătrâni și propuneri indecente

Meseria de striper, pentru că Radu o consideră o meserie, nu este chiar ușoară. Atunci când dansatorii sunt solicitați trebuie să onoreze comenzile, indiferent de locație sau condiții. Astfel, Radu spune că și-a schimbat costumația și la minus grade, dar și că a fost tratat regește în cluburile în care a dansat. A avut parte însă și de întâmplări haioase. ”Cineva ne-a contactat pentru o doamnă de la un azil din Sibiu. A fost un angajament, așa că ne-am dus, am dansat în fața doamnelor de acolo. A fost una din cel mai ciudate experiențe. O alta este legată de o mireasă. Am fost la petrecere la o cabană. Am pus mireasa pe scaun, dar până m-a întors cu spatele a dispărut. S-a oprit și muzica. Mireasa consumase atât de mult alcool încât nu s-a ridicat din pat două zile, iar eu am continuat show-ul cu scaunul gol. Se întâmplă tot felul de incidente și evenimente”, povestește Radu.

Sibianul a dansat și în cluburi din străinătate, unde publicul este mult mai îndrăzneț. ”Am primit și propuneri indecente, cele mai multe în Grecia și Germania. Și nu doar de la doamne, ci și de la domni. Pe toate însă le-am refuzat politicos”, se amuză dansatorul sibian.

Casătorit și cu job de corporatist

De 4 ani însă Radu are o relație stabilă, iar între timp s-a și căsătorit. Soția lui a știut din primul moment că face striptease. ”A aflat după vreo lună de relație. Nu a deranjat-o. Este un job, așa că fiecare își vede de meseria lui. A fost la un singur spectacol de-al meu, în rest nu vine cu mine în țară, unde dansez. Ne amuzăm deseori pe seama întâmplărilor de la spectacole, iar ea înțelege că fac asta exact ca pe o meserie”, spune Radu.

Dar, prima femeie care l-a susținut a fost mama sa. ”Primele repetiții le-am făcut în sufragerie. I-am spus mamei ce am de gând să fac. Nu s-a împotrivit, mi-a spus doar să nu trec de limita decenței”, spune Radu.

Acum, Radu lucrează la departamentul de relații cu clienții al unei firme din Germania. Dar, la dans nu a renunțat și spune că nici nu o va face curând. ”De atâția ani dansez, nu renunț. Scena îmi dă un fel de dependență, iar așa știu că trebuie să am grijă de corpul meu, să mănânc echilibrat, să merg la sală. Îmi place să dansez, îmi place interacțiunea cu publicul, chiar și organizarea spectacolelor, așa că nu cred că o să renunț curând”.