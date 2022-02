Încă un caz de medic fals, a apărut în România. De data aceasta s-a întâmplat la Cluj Napoca, acolo unde poliția a reținut un tânăr din oraș, care se prezenta ca fiind estetician profesionist. Polițiștii au făcut percheziții la cabinetul acestuia și au ridicat mai multe probe în dosarul deschis. Se pare că acesta ar avea un cabinet similar și în capitala Marei Britanii.

Un bărbat de 34 de ani din Cluj-Napoca face subiectul unui dosar de înșelăciune, anunță cluj24.ro. Acesta s-ar fi dat drept medic estetician și ar fi desfășurat activități medicale estetice fără drept. În cadrul dosarului a fost efectuată o percheziție la locația unde se desfășurau aceste activități.

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, la data de 1 februarie a.c., o percheziție la o locație situată în municipiul Cluj-Napoca, activitățile fiind derulate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 34 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, s-ar fi promovat în mediul online sub falsa calitate de medic și ar fi efectuat activități medicale estetice la respectiva locație, fără a deține atestatele legale, cu sprijinul unui alt bărbat, în vârstă de 32 de ani.

În urma percheziției, au fost descoperite și indisponibilizate substanțe utilizate în cadrul intervențiilor estetice și consumabile medicale (seringi). Bărbatul în cauză a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în vederea continuării cercetărilor. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Cluj și al Direcției Operațiuni Speciale. În cauză, sunt continuate cercetările, fiind efectuate totodată activități în vederea identificării persoanelor cărora bărbatul le-ar fi realizat respectivele intervenții, precum și pentru stabilirea prejudiciilor cauzate”, informează IPJ Cluj.

Surse judiciare au declarat pentru Cluj24 că falsul medic se numește Ionuț Vasile Răzvan Vasilaș și deține un cabinet, The Botox Shop în Londra, unde efectua operații estetice.

Acesta ar fi absolvit un curs în Marea Britanie la un centru medical și de cercetare în intervenții estetice