Pentru o mămică din județul Sibiu, drumul dintre Tălmaciu și Cluj-Napoca înseamnă viață. Viață pentru copilul ei, în vârstă de șase ani, care suferă de anemie hemolitică. Viață mai înseamnă și medicamentele pe care trebuie să le ia ca să trăiască. Medicamente care, în România, sunt extrem de scumpe și pe care sibianca preferă să le cumpere din străinătate. Recent a trecut prin clipe de coșmar când a încercat să le ia din farmaciile din România, însă n-a reușit, deși avea prescrisă și o rețetă compensată pentru ele.

Mamă din Sibiu: „Medicament de 3.000 lei în România, în străinătate costă câțiva dolari”

Un băiețel din Tălmaciu suferă de o boală cruntă și, pentru a face față cu brio clipelor grele, trebuie să i se administreze un medicament. Este vorba despre Exjade, medicament administrat pentru tratamentul supraîncărcării cronice cu fier, secundară transfuziilor de sânge frecvente. Mama lui spune că, în cei șase ani de când micuțul a fost diagnosticat cu anemie hemolitică, nu a beneficiat niciodată de aceste pastile oferite gratuit prin rețete compensate, ci a preferat să le cumpere din străinătate, deoarece în România se vând la un preț extrem de mare, și anume între 1.800 și 3.000 de lei cutia cu 30 de comprimate. În Belgia, India și chiar America, femeia a găsit medicamentul la 100 lei cutia.

„De când avea 3 luni și jumătate merg cu băiețelul meu la Cluj. Drumul Clujului, pentru mine, înseamnă viață, pentru că anemia este o boală cruntă. Am chiar și aparat de hemoglobină acasă, fiindcă este posibil să sufere și un stop cardiac. M-am luptat mult ca mamă. În Cluj-Napoca am găsit un medic la care merg deja de mulți ani. Niciodată nu am pretins să primesc rețetă compensată pentru medicamentele de care am nevoie, însă la ultima vizită din ianuarie, doamna doctor mi-a dat o rețetă. I-am spus că mă descurc, că eu cumpăr medicamentele din străinătate, însă a insistat. Problema este că eu, ca mamă de copil bolnav, sufăr mult să știu că, în România, medicamentul respectiv costă între 1.800 lei și 3.000 lei cutia, iar în afară se găsește la un preț extrem de mic, doar câțiva dolari. Tocmai de asta nu mi-am dorit să iau în toți acești ani nimic compensat, fiindcă poate sunt părinți care nu pot aduce din străinătate aceste pastile pentru copiii lor. Nu am vrut să le iau acest drept”, povestește Mihaela Popa, mama băiețelului.

Medicamentul nu se găsește în farmaciile din România

Când s-a întors din Cluj, femeia spune că a luat la rând toate farmaciile din Sibiu pentru a lua, cu ajutorul rețetei compensate, medicamentul de care avea nevoie. Din păcate, peste tot i s-a spus că nu îl au pe stoc.

„Doctorul este obligat să îmi dea rețeta, fiindcă medicamentul e asigurat de stat, pacientul îl primește gratuit. Toate farmaciile le-am luat la rând în Sibiu, dar și pe Internet. Niciuna dintre ele nu a vrut să-mi elibereze acel medicament oferit de stat și compensat. Când am intrat în farmacii, le spuneam ce vreau să iau, spuneau că îl au, iar când auzeau că am rețetă, se schimba problema. Subit, nu îl mai aveau pe stoc. Este pentru prima oară când mi s-a dat o astfel de rețetă compensată. De acum voi proceda ca și până acum. Dacă statul nu mă ajută, mă descurc singură. Pastilele respective cu fier eu le am acasă deja, le-am comandat din străinătate. De exemplu, o cutie de Exjade din afară costă 10 dolari. Le iau din Belgia, India și America. Plătesc costul cutiilor și plătesc și la vamă. Copilul meu are nevoie de două cutii pe lună, adică două pastile pe zi. Medicamentul din afară are aceeași substanță activă ca cel din țară”, spune sibianca Mihaela Popa.

Femeia spune că are de gând să facă plângeri către Ministerul Sănătății deoarece i se pare revoltător faptul că nu poate beneficia de medicamentul respectiv – un medicament vital pentru sănătatea copilului ei.