Fotomodel la 80 de ani. O bătrână a fost înșelată cu 35.000 de euro.

Povestea bătrânei înșelate

Timp de doi ani, octogenara a tot dat bani ca să defileze la Paris. Când şi-a dat seama că visul care a costat-o scump nu i se va îndeplini, femeia a mers la Poliţei, iar escroaca a fost arestată, scrie observatornews.ro.

„Mergeam pe stradă îmbrăcata mai deocheat ca să zic aşa pentru vârsta mea şi cu o pălărie pe cap şi toată lumea cam întorcea capul după mine. La un moment dat am fost abordată de doi băieţi şi o doamnă şi mi-au spus că sunt foarte fotogenică, că arăt bine, nu au crezut vârsta pe care o am şi să merg cu dumnealor să-mi facă nişte fotografii pentru reclame la produse cosmetice şi voi primi produse cosmetice pentru mine. Păi, prima dată am mers cu 17.000. Am întrebat pentru ce? „Păi trebui să plătiţi că sunt albume„. Am făcut o parte din fotografii atunci, după care mi-au cerut iar tot pentru albume. Şi tot timpul pentru albume, pentru asta că s-au scumpit şi se fac în dublu exemplar, că trimit la Paris, că trimit în Dubai”, povesteşte femeia.